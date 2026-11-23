O Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Justiça Federal e a Justiça Militar da União receberão R$ 11,8 milhões em crédito suplementar para obras, aquisição de equipamentos e auxílio-moradia. O reforço de recursos foi autorizado pela Lei 15.551, de 2026, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23).

A maior parte dos recursos, R$ 8,1 milhões, será destinada à Justiça Federal. O valor será aplicado em obras e na conservação e recuperação do patrimônio da União. Entre as ações previstas estão a reforma do edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, e a construção de unidades da Justiça Federal em Salvador (BA), Blumenau e Joinville (SC).

O STJ receberá R$ 3,4 milhões para a aquisição de equipamentos destinados à central técnica de televisão do tribunal, incluindo serviços de instalação, configuração e treinamento. Já a Justiça Militar da União terá R$ 259,5 mil para ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. A programação orçamentária prevê o atendimento de seis beneficiários.

Origem dos recursos

O crédito será financiado pelo cancelamento de dotações de outras ações do Orçamento Fiscal de 2026. Segundo a exposição de motivos do Ministério do Planejamento e Orçamento, as programações canceladas foram definidas com base em projeções de despesas até o fim do exercício. A operação não aumenta nem reduz o total das despesas primárias discricionárias da União. Apenas redistribui recursos entre ações orçamentárias já previstas.

Tramitação

A lei teve origem no Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 29/2026 , encaminhado pelo Poder Executivo. O senador Rogério Carvalho (PT-SE) foi o relator da proposta e apresentou parecer favorável à aprovação do texto na forma encaminhada pelo Executivo. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em 11 de novembro, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou o PLN, aprovado pelo Congresso Nacional no dia seguinte, junto com outras nove iniciativas de abertura de créditos adicionais.