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Política

Conheça os governadores eleitos e os senadores mais votados

Mais de 125 milhões de eleitores foram às urnas nesse domingo

05/10/2026 12h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Pouco mais de 125,2 milhões de eleitores foram às urnas nesse domingo (4) escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.

Para consultar todos os dados referentes ao resultado do primeiro turno, acesse a Agência Brasil .

Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:

Acre

Candidatos ao governo: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos).
Deputados federais mais votados: Socorro Neri (PP), Dr. Fábio Rueda (União Brasil) e Coronel Ulysses (União Brasil).

Alagoas

Governador eleito: JHC (PSDB).
Senadores eleitos: Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB).
Deputados federais mais votados: Alvinho Lira (PP), Delegado Fabio Costa (PP) e Luciano Amaral (PSD).

Amapá

Governador eleito: Dr. Furlan (PSD).
Senadores eleitos: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD).
Deputados federais mais votados: Felipe Show (União Brasil), Josenildo (PDT) e Aline Gurgel (União Brasil).

Amazonas

Candidatos ao governo: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).
Deputados federais mais votados: Sargento Salazar (PL), Sidney Leite (PSD) e Adail Filho (MDB).

Bahia

Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT).
Senadores eleitos: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT).
Deputados federais mais votados: Pastor Sargento Isidório (Avante), Antonio Brito (PSD) e Neto Carletto (Avante).

Ceará

Governador eleito: Elmano de Freitas (PT).
Senadores eleitos: Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede).
Deputados federais mais votados: André Fernandes (PL), Tainah Marinho (PSB) e Yury do Paredão (MDB).

Distrito Federal

Candidatos ao governo: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.
Senadoras eleitas: Michele Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).
Deputados distritais mais votados: Fábio Felix (PSOL), Rafael Prudente (MDB) e Alberto Fraga (PL).

Espírito Santo

Candidatos ao governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).
Deputados federais mais votados: Lucas Polese (PL), Jack Rocha (PT) e Dr. Bruno Resende (União Brasil).

Goiás

Governador eleito: Daniel Vilela (MDB).
Senadores eleitos: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União Brasil).
Deputados federais mais votados: Bruno Peixoto (União Brasil), Delegada Adriana Accorsi (PT) e Fred Rodrigues (PL).

Maranhão

Governador eleito: Eduardo Braide (PSD).
Senadores eleitos: André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo).
Deputados federais mais votados: Pedro Lucas Fernandes (União Brasil), Iracema Vale (MDB) e Vinicius Ferro (MDB).

Mato Grosso

Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos).
Senadores eleitos: Mauro Mendes (União Brasil) e Zé Medeiros (PL).
Deputados federais mais votados: Coronel Fernanda (PL), Professora Rosa Neide (PT) e Fábio Garcia (União Brasil).

Mato Grosso do Sul

Governador eleito: Eduardo Riedel (PP).
Senadores eleitos: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).
Deputados federais mais votados: Camila Jara (PT), Marcos Pollon (PL) e Rose Modesto (União Brasil).

Minas Gerais

Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos).
Senadores eleitos: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT).
Deputados federais mais votados: Nikolas Ferreira (PL), Ana Elisa (PT) e Duda Salabert (PSOL).

Pará

Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos).
Senadores eleitos: Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União Brasil).
Deputados federais mais votados: Delegado Caveira (PL), Jader Filho (MDB) e Dra. Alessandra Haber (Podemos).

Paraíba

Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP).
Senadores eleitos: João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB).
Deputados federais mais votados: Cabo Gilberto (PL), Aguinaldo Ribeiro (PP) e Ricardo Coutinho (PT).

Paraná

Governador eleito: Sergio Moro (PL).
Senadores eleitos: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).
Deputados federais mais votados: Jeffrey Chiquini (Novo), Guilherme Kilter (Novo) e Sargento Fahur (PL).

Pernambuco

Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD).
Senadores eleitos: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).
Deputados federais mais votados: Pedro Campos (PSB), Jones Manoel (PSOL) e Anderson Ferreira (PL).

Piauí

Governador eleito: Rafael Fonteles (PT).
Senadores eleitos: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César O Julim do Lula (PSD).
Deputados federais mais votados: Georgiano (PSD), Delegado Charles (PV) e Castro Neto (MDB).

Rio de Janeiro

Candidatos ao governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
Deputados federais mais votados: Dr. Luizinho (PP), Rick Azevedo (PSOL) e Lindbergh (PT).

Rio Grande do Norte

Candidatos ao governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT).
Deputados federais mais votados: Natália Bonavides (PT), Nina (PL) e Benes Leocádio (União Brasil).

Rio Grande do Sul

Governador eleito: Luciano Zucco (PL).
Senadores eleitos: Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo).
Deputados federais mais votados: Maurício Marcon (PL), Fernanda Melchionna (PSOL) e Giovani Cherini (PL).

Rondônia

Governador eleito: Marcos Rogério (PL).
Senadores eleitos: Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL).
Deputados federais mais votados: Lucio Mosquini (PL), Coronel Chrisóstomo (PL) e Thiago Flores (União Brasil).

Roraima

Governador eleito: Arthur Henrique (PL).
Senadores eleitos: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB).
Deputados federais mais votados: Marcos Jorge (Republicanos), Ítalo Otávio (Republicanos) e Rodrigo Mesquita (Podemos).

Santa Catarina

Governador eleito: Jorginho Mello (PL).
Senadores eleitos: Carol De Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL).
Deputados federais mais votados: Julia Zanatta (PL), Ana Paula Lima (PT) e Professor Pedro Uczai (PT).

São Paulo

Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Senadores eleitos: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
Deputados federais mais votados: Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (PSOL) e Sâmia Bomfim (PSOL).

Sergipe

Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD).
Senadores eleitos: Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB).
Deputados federais mais votados: Yandra Moura (União Brasil), Claudio Mitidieri (PSB) e João Daniel (PT).

Tocantins

Candidatos ao governo: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).
Deputados federais mais votados: Professora Janad Valcari (PP), Jair Farias (União Brasil) e Lucas Campelo (Republicanos).

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