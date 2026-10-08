WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Niederle
Tarzan
Sala
Pizzaria Alcapone
Meganet
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Unimed
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Senado Federal

Projeto reconhece saúde estética como área de atuação de seis profissões

O Senado vai analisar um projeto que reconhece a saúde estética como área de atuação dos profissionais de biologia, biomedicina, enfermagem, farmác...

08/10/2026 17h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Izalci Lucas, senador autor do projeto - Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Izalci Lucas, senador autor do projeto - Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O Senado vai analisar um projeto que reconhece a saúde estética como área de atuação dos profissionais de biologia, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia e fonoaudiologia. O objetivo, segundo o autor, senador Izalci Lucas (PL-DF), é dar maior segurança jurídica à atuação de profissionais da saúde que já realizam procedimentos estéticos de acordo com sua formação e regulamentação profissional. O PL 3.698/2026 , protocolado na segunda-feira (14), aguarda despacho para as comissões temáticas.

Pela proposta, os profissionais dessas seis categorias poderão realizar procedimentos estéticos dentro dos limites estabelecidos pela legislação e pelas normas dos respectivos conselhos de fiscalização profissional. A proposta deixa claro que permanecem exclusivos de médicos e cirurgiões-dentistas os procedimentos que a legislação reserva a essas profissões, como, por exemplo, cirurgias plásticas e implantes dentários.

A proposta determina que os profissionais tenham, no mínimo, título de especialista reconhecido por seus respectivos conselhos. Também prevê que a atuação em saúde estética siga as normas editadas por essas entidades, que poderão adotar exigências mais rigorosas do que as estabelecidas na lei.

Outra exigência é que os procedimentos estéticos sejam realizados apenas em estabelecimentos com licença sanitária e responsável técnico habilitado. Além disso, clínicas, centros de estética e profissionais deverão manter registro regular nos respectivos conselhos de fiscalização.

Segurança jurídica

Na justificativa, Izalci afirma que, apesar da expansão da saúde estética e da incorporação de novas técnicas à formação de diferentes profissões da saúde, ainda existem controvérsias sobre quais categorias podem realizar determinados procedimentos estéticos.

Izalci também argumenta que a medida fortalece a proteção dos consumidores ao exigir formação específica, responsabilidade técnica e fiscalização pelos conselhos profissionais. “A proposta busca superar esse quadro mediante o reconhecimento legal da Saúde Estética como campo legítimo de atuação multiprofissional, respeitando rigorosamente as competências privativas estabelecidas pela legislação federal para cada profissão regulamentada. Não se pretende ampliar competências de forma indiscriminada, tampouco invadir áreas reservadas a outras categorias profissionais”, defendeu.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Lindomar Cruz/Agência Senado Eleições: propaganda gratuita no rádio e na TV volta nesta sexta
Paulo Paim (de costas e no telão) defendeu a proposta e disse que ela deve ter primeira votação na semana que vem - Foto: Ton Molina/Agência Senado Fim da escala 6x1 passa pela 3ª sessão de discussão no Plenário
Reunião da Comissão Mista de Orçamento, em julho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Nota das Consultorias de Orçamento aponta diferenças em projeções para 2027
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
17°
Chuvas esparsas Máxima: 29° - Mínima: 19°
17°

Sensação

10.4 km/h

Vento

98%

Umidade

Fitness
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Folha Popular
Lazzaretti
APPATA
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Sicoob
Mercado do povo
Vento Sul
Unimed
Meganet
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Municípios
Região Noroeste - RS
Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Tenente Portela - RS
Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
APPATA
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Meganet
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 2 horas Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Há 2 horas MEC irá pedir investigação de ameaças a universidades em redes sociais
Há 2 horas Defesa quer que Mendonça analise soltura de Daniel Vorcaro
Há 2 horas Durigan prevê envio de MP do Imposto Seletivo após eleições
Há 2 horas Aplicativo de simulados do Enem terá mais questões na reta final
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Vento Sul
Mais lidas
1
Há 6 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 6 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
3
Há 4 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 7 dias Lives e cancelamento de debate marcam quinta-feira dos candidatos
5
Há 6 dias Herisson Duarte: neurocirurgia e o novo espaço de Terapia da Dor no HSA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Mecânica Jaime
Portela FM
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Vento Sul
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Meganet
Vento Sul
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Ponto Grill
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados