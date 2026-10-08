WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Niederle
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Meganet
Vento Sul
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Portela FM
Tarzan
Senado Federal

Para Confúcio, mudança de governo não pode interromper políticas públicas

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (8), criticou a interrupção de políticas públicas a cada mudanç...

08/10/2026 16h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Ton Molina/Agência Senado
- Foto: Ton Molina/Agência Senado

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (8), criticou a interrupção de políticas públicas a cada mudança de governo. O parlamentar defendeu a manutenção de iniciativas que apresentem resultados positivos, como o Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas de vacinação. Para o senador, a descontinuidade prejudica avanços em áreas como educação, saúde, combate à fome e desenvolvimento social.

— O fundamental, por mais que haja divergências ideológicas, é que a parte boa de cada governo seja aproveitada — afirmou.

Confúcio apontou a educação como uma das principais ferramentas para reduzir desigualdades e defendeu mais investimentos nas escolas públicas de regiões pobres, periferias e localidades de difícil acesso. O senador também declarou apoio à ampliação do ensino em tempo integral e melhores condições de trabalho e remuneração para professores que atuam nessas áreas.

— A escola das periferias, dos bairros populares de trabalhadores, tem que ser uma escola melhor do que a escola do centro da cidade. O professor que dá aula em uma favela, dá aula distante, vai pegar ônibus e tudo mais, que não mora lá, deve ter um diferencial de salário. O professor que é interiorizado para a Amazônia, para cidades distantes, difíceis, deve ser federalizado — disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Lindomar Cruz/Agência Senado Eleições: propaganda gratuita no rádio e na TV volta nesta sexta
Paulo Paim (de costas e no telão) defendeu a proposta e disse que ela deve ter primeira votação na semana que vem - Foto: Ton Molina/Agência Senado Fim da escala 6x1 passa pela 3ª sessão de discussão no Plenário
Reunião da Comissão Mista de Orçamento, em julho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Nota das Consultorias de Orçamento aponta diferenças em projeções para 2027
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
17°
Chuvas esparsas Máxima: 29° - Mínima: 19°
17°

Sensação

10.4 km/h

Vento

98%

Umidade

Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Folha Popular
Ponto Grill
Portela FM
Pizzaria Alcapone
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Sala
Unimed
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Vento Sul
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
APPATA
Unimed
Municípios
Região Noroeste - RS
Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Tenente Portela - RS
Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
Meganet
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Sala
APPATA
Portela FM
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 2 horas Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Há 2 horas MEC irá pedir investigação de ameaças a universidades em redes sociais
Há 2 horas Defesa quer que Mendonça analise soltura de Daniel Vorcaro
Há 2 horas Durigan prevê envio de MP do Imposto Seletivo após eleições
Há 2 horas Aplicativo de simulados do Enem terá mais questões na reta final
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
APPATA
Sicoob
Sicredi
Portela FM
Ponto Grill
F&J Santos
Vento Sul
Rádio Municipal
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Mais lidas
1
Há 6 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 6 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
3
Há 4 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 7 dias Lives e cancelamento de debate marcam quinta-feira dos candidatos
5
Há 6 dias Herisson Duarte: neurocirurgia e o novo espaço de Terapia da Dor no HSA
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Fitness
Vento Sul
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Portela FM
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Vento Sul
Rádio Municipal
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados