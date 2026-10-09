WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Vento Sul
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Portela FM
Sala
Niederle
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Meganet
Economia

Crédito extraordinário de R$ 7,5 bi reforça subsídios a combustíveis

Valor custeará produção e importação de derivados de petróleo

09/10/2026 10h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O governo federal abriu crédito extraordinário de R$ 7,52 bilhões em favor do Ministério de Minas e Energia para financiar programas de subsídio à produção e à importação de combustíveis.

De acordo com a Medida Provisória nº 1.395 , publicada nesta sexta-feira (9), do total liberado, R$ 6,17 bilhões serão destinados ao diesel de uso rodoviário. Os R$ 1,35 bilhão restantes tratam de outros derivados de petróleo.

Os recursos serão destinados à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e servirão para atender despesas relacionadas a ações de subvenção econômica previstas em medidas provisórias editadas neste ano .

Destinação Valor

Subvenção à produção e à importação de óleo diesel de uso rodoviário (MP nº 1.363/2026)

R$ 6,17 bilhões

Subvenção à produção e à importação de combustíveis derivados de petróleo (MP nº 1.358/2026)

R$ 1,35 bilhão

Total

R$ 7,52 bilhões

Os créditos extraordinários são usados para atender despesas urgentes e imprevisíveis, conforme previsto na Constituição .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Bruno Peres/Agência Brasil Pix ultrapassa 1 bilhão de chaves cadastradas no Brasil
© José Cruz/Agência Brasil Tributos da gasolina são zerados e subsídios a combustíveis, ampliados
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Inflação oficial de setembro fica em 0,82%, mostra IBGE
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h15
18°
Chuva Máxima: 21° - Mínima: 17°
18°

Sensação

11.45 km/h

Vento

99%

Umidade

Mercado do povo
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Unimed
Portela FM
Sicredi
Meganet
Tarzan
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Vento Sul
APPATA
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Municípios
Região Noroeste - RS
Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Tenente Portela - RS
Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
F&J Santos
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Portela FM
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
Vento Sul
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Últimas notícias
Há 20 minutos Pix ultrapassa 1 bilhão de chaves cadastradas no Brasil
Há 51 minutos Judiciário, economia e segurança estão entre as prioridades de senadores eleitos
Há 51 minutos Tributos da gasolina são zerados e subsídios a combustíveis, ampliados
Há 1 hora Brasil não será governado por sócios do Banco Master, diz Lula em ato
Há 2 horas Medida provisória libera R$ 7,52 bilhões para custear subsídios a combustíveis
Meganet
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Portela FM
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Mais lidas
1
Há 4 dias Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita Homem é investigado pela morte de uma mulher de origem venezuelana; ele permanece internado após tentativa de tirar a própria vida
2
Há 7 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
3
Há 5 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 5 dias Mulher é morta em possível feminicídio na manhã deste domingo em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Temporais ganham força neste sábado e colocam a Região Celeiro em alerta para granizo e ventos acima de 90 km/h
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Portela FM
APPATA
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Lazzaretti
Vento Sul
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Tarzan
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Vento Sul
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados