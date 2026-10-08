Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”

O Sicoob realizou na última semana, a premiação do Concurso Cultural Sicoob 2026, que neste ano trouxe como tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”. A iniciativa envolveu estudantes de escolas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, proporcionando um espaço para criatividade, reflexão e aprendizado sobre os valores do cooperativismo. Ao todo, mais de 3.500 alunos de 53 escolas, participaram do concurso.



Por meio de desenhos, textos, poemas e tiras em quadrinhos, os participantes foram convidados a refletir sobre como a cooperação pode contribuir para transformar desafios em oportunidades e encontrar soluções para situações do dia a dia.



Para o Sicoob, iniciativas como o Concurso Cultural representam uma importante ferramenta de educação cooperativista, aproximando crianças e adolescentes dos princípios da cooperação e mostrando que, quando as pessoas trabalham juntas, podem construir soluções e promover mudanças positivas na comunidade. “Mais do que premiar os melhores trabalhos, o Concurso Cultural busca incentivar as novas gerações a compreenderem que cooperar é compartilhar ideias, unir forças e buscar soluções coletivamente. É uma forma de plantar, desde cedo, as sementes do cooperativismo”, destacou o Presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer.

A ação integra as iniciativas do Sicoob voltadas à educação, cidadania e formação de crianças e jovens, reforçando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento das comunidades onde está presente.

Confira os ganhadores:

- Categoria Desenho 3º ano:

- Maria Carolina Weber – EMEF Rotermund | Crissiumal/RS

- Sara Cristina Apel – Centro Educacional Cristo Rei | São João do Oeste/SC

- Joaquim de Freitas Teixeira – EMJR Celestino Forneck | Itapiranga/SC

Categoria Texto Narrativo 5º ano:

- Lavínia Muller Giehl – EEF Porto Novo | Itapiranga/SC

- Vitória B. Veríssimo – Centro Educacional Helga Follmmann | Tunápolis/SC

- Sofia Bonapaz Schroder – EMEF Duque de Caxias | Santa Rosa/RS

Categoria Poema 7º ano:

- Antony Felipe Martins – Escola Estadual de Educação Básica Professora Cléia Salete Dalberto | Tenente Portela/RS

- Sophie da Silva Rodrigues – Escola Municipal de Ensino Fundamental José Corrêa | Palmitinho/RS

- Maria Cecilia Pivatto Capra – EEEB Yeté | Tuparendi/RS

Categoria Tira em Quadrinhos 9º ano:

- Yasmin Zanatto Ruschel – EEB Madre Benvenuta | São João do Oeste/SC

- Janaína Santos – EMEF Gonçalves Dias | Três Passos/RS

- Maria Antônia Bertol – EEF Porto Novo | Itapiranga/SC