Campeonato Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino terá rodadas em Vista Gaúcha

O Campeonato Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino terá continuidade neste final de semana em Vista Gaúcha. Após duas rodadas realizadas nas localidades de Linha Progresso e Linha Tigre, a terceira etapa será disputada neste sábado (10), na Linha São Miguel.

A programação segue na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, com encontro na localidade de Barreiro, a partir das 13h30.

Conforme o secretário municipal de Desporto, Lazer e Turismo, João Valdez Bier, as rodadas têm registrado grande participação e entusiasmo das competidoras, contribuindo para fortalecer a convivência e a integração entre as comunidades.

Ao todo, o campeonato conta com 45 equipes, sendo 23 de canastra e 22 de bolãozinho feminino.

A iniciativa tem o apoio da Administração Municipal de Vista Gaúcha e busca incentivar o esporte e o lazer, valorizar a participação feminina e proporcionar momentos de confraternização entre as participantes.

Folha Popular: Com informações da divulgação do evento.