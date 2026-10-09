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Belém se prepara para receber o Círio de Nazaré

Manifestação religiosa espera receber mais de 2,5 milhões de fiéis

09/10/2026 17h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© ASCOM/Círio de Nazaré
© ASCOM/Círio de Nazaré

A poucos dias do Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa do Brasil, celebrada em Belém, no Pará, os preparativos para receber os fiéis se intensificam.

Nesta sexta-feira (9), acontece a segunda romaria oficial do Círio de Nazaré 2026, com traslado da imagem da santa para Ananindeua e Marituba, em um percurso de mais de 50 quilômetros, que termina na Igreja Matriz de Ananindeua. A duração estimada é de 10 horas, com chegada prevista para as 18h. Ao longo do percurso, a procissão deve reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas.

A procissão também é a primeira com a Imagem Peregrina vestida com o novo manto, apresentado nesta quinta-feira (8), durante missa na Basílica Santuário. Inspirado no tema do Círio 2026, Maria, missionária que nos dá Jesus , o manto acompanha Nossa Senhora em seu caminho ao encontro dos devotos.

Neste sábado (10), ocorrem as romarias Rodoviária, saindo às 5h30 da Praça Matriz de Ananindeua. No distrito de Icoaraci, em Belém, a tradicional romaria Fluvial sai às 9h. A moto romaria sai às 11h30, da praça Pedro Teixeira. Às 12h30 ocorre a descida da imagem original na Basílica Santuário de Nazaré.

Este ano, o Círio prevê reunir cerca de 2,5 milhões de pessoas. Para garantir que as celebrações ocorram com tranquilidade, um esquema de segurança foi montado reunindo diversos órgãos, como as polícias Rodoviária Federal, Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Belém e Ananindeua e Guarda Civil de Marituba.

O esquema de segurança envolve ações de policiamento defensivo, preventivo, monitoramento e atendimento de ocorrências ao longo de todo o percurso e pontos de grande aglomeração.

Na segunda-feira (12), estão previstos 53 pontos de bloqueio operados das 5h da manhã até a 1h da tarde pela Polícia Militar, Detran e Guarda Municipal de Belém.

O plano de segurança engloba ainda ações de ordenamento do trânsito e operações de limpeza das vias no período noturno. A estrutura integrada reunirá forças da Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Forças Armadas e demais agentes do sistema de segurança.

O secretário de Segurança Pública do Pará, Ed-lin Lima, explicou que a operação contará com a atuação do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel para reforçar o monitoramento e integração entre os órgãos estaduais e municipais durante as festividades.

“Foram meses de reuniões no Centro Integrado de Comando e Controle. Os órgãos vieram para cá e a diretoria do Círio se posicionou também observando os detalhes e participando das discussões, para que a gente possa chegar com quase 5 mil agentes dedicados tão somente à Operação Círio”,disse.

A movimentação de romeiros em Belém já começou desde segunda-feira (5). Os devotos, vindos de diferentes municípios do Pará e de outros estados, têm como um dos principais pontos de referência a Casa de Plácido, no complexo da Basílica Santuário de Nazaré.

Este ano, cerca de 13 mil pessoas devem passar pelo local que, tradicionalmente, recebe romeiros que chegam à capital oferecendo estrutura de apoio, descanso e atendimento aos devotos. A Casa de Plácido também funciona como um ponto de encontro para quem participa das programações do Círio.

Para quem vai acompanhar o Círio, uma das principais recomendações é planejar o deslocamento com antecedência, consultar as áreas que estarão interditadas e optar por rotas alternativas.

Outra orientação é dar preferência ao transporte público e evitar circular de carro nas proximidades do percurso. Os motoristas que optarem por circular devem ficar atentos à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito.

Os órgãos de segurança pedem atenção para os bloqueios e que se evite tentar acessar áreas interditadas. Também é importante não estacionar em locais onde haverá a passagem da procissão, para não atrapalhar a circulação e a atuação das equipes de segurança.

Para os pedestres, a orientação é ter atenção ao atravessar as vias, principalmente em locais de grande concentração de pessoas. Crianças e idosos devem permanecer sempre acompanhados.

Também é importante combinar um ponto de encontro com familiares ou amigos, caso alguém se perca durante a movimentação. Quem for de bicicleta ou motocicleta também deve respeitar os bloqueios e evitar circular em meio às grandes concentrações de romeiros.

A atenção deve ser redobrada também com celulares, documentos, dinheiro e outros objetos pessoais, principalmente em locais de grande aglomeração. A recomendação é levar os documentos em uma pequena bolsa, bem fechada.

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