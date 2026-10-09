CRAS de Derrubadas organiza próximas atividades e homenageia professores e equipe técnica

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas realizou uma reunião de alinhamento das atividades desenvolvidas com os alunos e os grupos atendidos pela unidade. O encontro reuniu a equipe para organizar as próximas ações, avaliar as demandas do trabalho e planejar a programação de encerramento das atividades.

Além das questões relacionadas ao planejamento, o momento também foi dedicado ao reconhecimento dos profissionais que atuam no serviço. Na ocasião, a pedagoga responsável pelo CRAS, Debora Federizzi, e a secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Rosimeri Marques, entregaram lembranças aos professores em alusão ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro.

A equipe técnica também foi homenageada em referência ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. A iniciativa buscou valorizar a contribuição dos profissionais para o desenvolvimento das atividades e para o atendimento prestado à comunidade.

Segundo Debora Federizzi, os encontros são importantes para organizar o trabalho e acompanhar as necessidades dos grupos atendidos pelo CRAS. Ela também ressaltou a importância de reconhecer a dedicação dos profissionais envolvidos nas ações.

“Esses encontros são importantes para organizar o trabalho e acompanhar as necessidades dos grupos. Aproveitamos esse momento para reconhecer a dedicação dos professores e da equipe técnica às pessoas atendidas pelo CRAS”, destacou a pedagoga.

A secretária Rosimeri Marques também enfatizou a importância da valorização dos trabalhadores que atuam diariamente no acolhimento e no acompanhamento das famílias atendidas pelos serviços de assistência social.

“Cada profissional contribui para o acolhimento e o acompanhamento das famílias. Essa lembrança é uma forma de valorizar o cuidado e a dedicação da nossa equipe”, afirmou.

A reunião reforçou a importância do planejamento conjunto e do reconhecimento dos profissionais que contribuem para a realização das atividades do CRAS de Derrubadas, tanto no trabalho com os grupos quanto no atendimento às famílias do município.