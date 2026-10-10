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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 112 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado

10/10/2026 09h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste domingo (11) prêmio estimado em R$ 112 milhões. As seis dezenas do concurso 3.069 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (10) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet . A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 07 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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