WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Niederle
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Portela FM
Vento Sul
Tarzan
Fitness
Política

Flávio Bolsonaro participa de missa na Catedral de Brasília

Candidato disse que aguarda definição de horário para visitar o pai

12/10/2026 18h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, participou nesta segunda-feira (12) de uma missa na Catedral de Brasília. O candidato disse ter ido à missa a convite do cardeal Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília.

No mês passado, após boatos de que poderia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil, Flávio Bolsonaro disse que “gente de dentro da CNBB” teria ajudado na divulgação do tema. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) negou a elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral.

O candidato do PL negou que tenha intenção de destituir Nossa Senhora como padroeira do país.

Ao sair da cerimônia, ele comemorou a autorização concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para retomar as visitas ao pai, Jair Bolsonaro, que está preso após ter sido condenado por envolvimento na trama golpista.

Devido a problemas de pneumonia, o ex-presidente encontra-se atualmente em prisão domiciliar.

Ao deixar a Catedral, Flávio Bolsonaro disse que ainda não definiu o horário da visita, mas que ela provavelmente ocorrerá na terça-feira (13).

“Estou feliz com a volta das visitas regulares, mas ainda vamos ser informados sobre o horário [da visita]”, disse o candidato.

Conselhos

Perguntado se buscará conselhos do pai para a campanha, Flávio disse que preferia não entrar no assunto para evitar problemas com a Justiça.

As visitas ao ex-presidente estavam proibidas desde julho , após Flávio ter divulgado uma carta escrita por Jair Bolsonaro em apoio à sua candidatura.

Flávio, no entanto, continua proibido de usar a visita com caráter político-eleitoral e divulgar qualquer manifesto ou declaração de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está no segundo turno da corrida presidencial, concorrendo com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No ano passado, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após sair derrotado nas eleições de 2022. Em seguida, após passar por uma cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar, para se recuperar de uma pneumonia bacteriana.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil SBT admite erro ao atribuir à EBC falha em propaganda eleitoral
© Joédson Alves/Agência Brasil Lula defende respeito às religiões no Dia de Nossa Senhora Aparecida
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
16°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 15°
16°

Sensação

7.02 km/h

Vento

99%

Umidade

Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Sala
Sicoob
Folha Popular
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Portela FM
Fitness
Pizzaria Alcapone
Unimed
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Vento Sul
Municípios
Microrregião - RS
Fiéis enfrentam chuva e neblina na Caminhada com Maria
Tenente Portela - RS
Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Sala
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Vento Sul
Rádio Municipal
Portela FM
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 3 horas Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula
Há 3 horas Fiéis enfrentam chuva e neblina na Caminhada com Maria
Há 4 horas Kassio atende Flávio e suspende circulação de jornal de sindicato
Há 4 horas Flávio Bolsonaro participa de missa na Catedral de Brasília
Há 4 horas SBT admite erro ao atribuir à EBC falha em propaganda eleitoral
Meganet
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Vento Sul
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 5 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
3
Há 5 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
4
Há 4 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
5
Há 4 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
Sicoob
Portela FM
Vento Sul
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Fitness
APPATA
Unimed
Portela FM
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Vento Sul
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados