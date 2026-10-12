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Fiéis enfrentam chuva e neblina na Caminhada com Maria

Centenas de participantes percorreram cerca de 15 quilômetros entre Vista Gaúcha e Tenente Portela no dia de Nossa Senhora Aparecida

12/10/2026 19h14
Por: Júlio Santos
Fotos: Leonardo Datsch/Andre Eberhardt | Jornal Província
Fotos: Leonardo Datsch/Andre Eberhardt | Jornal Província

Centenas de fiéis participaram da tradicional Caminhada com Maria na manhã desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. A saída ocorreu às 5h30, em frente à Matriz Santa Isabel, em Vista Gaúcha, com destino à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tenente Portela.

O trajeto de aproximadamente 15 quilômetros foi percorrido sob chuva e neblina. Apesar das condições climáticas, os participantes seguiram até o destino previsto.

A caminhada integrou a programação religiosa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, reunindo fiéis dos dois municípios em um momento de devoção.

As celebrações tiveram continuidade às 9h, com missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, em Tenente Portela.

Folha Popular: Com informações do Jornal Província.

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