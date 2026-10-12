WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Hospital Santo Antonio
Sala
Portela FM
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Unimed
Vento Sul
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Justiça

Kassio atende Flávio e suspende circulação de jornal de sindicato

Sindicato dos Petroleiros de São Paulo classificou medida de censura

12/10/2026 19h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, mandou suspender a circulação de um jornal do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo (Sindipetro Unificado).

A decisão foi tomada em sigilo, na semana passada, após a campanha do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) alegar que o sindicato teve sua estrutura usada para propaganda eleitoral, ato ilegal de acordo com a legislação eleitoral. Cerca de 30 mil exemplares foram impressos.

Na publicação questionada, o sindicato escreveu as razões pelas quais entende que eventual vitória de Lula seria melhor para os trabalhadores da Petrobras.

Ao concordar com as argumentações apresentadas pela campanha de Flávio, Kassio determinou a suspensão imediata da distribuição do jornal impresso e por meio digital e o recolhimento dos exemplares que ainda não foram distribuídos.

"A concessão da tutela torna-se necessária para cessar a distribuição de propaganda eleitoral irregular e reduzir os efeitos do eventual emprego de recursos de fonte vedada na disputa eleitoral", justificou.

Em caso de descumprimento, foi estipulada uma multa de R$ 10 mil.

Censura

Em nota à imprensa, o Sindipetro Unificado classificou a medida como censura e um "ataque à liberdade de expressão".

"Impedir a circulação de uma publicação dedicada a discutir os rumos da Petrobras representa cerceamento da liberdade de expressão e do direito à informação", declarou a entidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Moraes autoriza Flávio Bolsonaro a visitar o pai, preso em casa
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Derrubar canal com eleitores limita mobilização, dizem especialistas
© Marcelo Camargo/Agência Brasil TSE barra anúncios de Lula acusando Flávio de ser contra escala 6x1
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
16°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 15°
16°

Sensação

7.02 km/h

Vento

99%

Umidade

Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Folha Popular
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Portela FM
Fitness
Sicoob
APPATA
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Vento Sul
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Municípios
Microrregião - RS
Fiéis enfrentam chuva e neblina na Caminhada com Maria
Tenente Portela - RS
Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Sala
APPATA
Meganet
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Vento Sul
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Últimas notícias
Há 3 horas Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula
Há 3 horas Fiéis enfrentam chuva e neblina na Caminhada com Maria
Há 4 horas Kassio atende Flávio e suspende circulação de jornal de sindicato
Há 4 horas Flávio Bolsonaro participa de missa na Catedral de Brasília
Há 4 horas SBT admite erro ao atribuir à EBC falha em propaganda eleitoral
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Vento Sul
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Sala
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Portela FM
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 5 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
3
Há 5 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
4
Há 4 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
5
Há 4 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Vento Sul
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Portela FM
F&J Santos
Tarzan
Portela FM
Meganet
Sala
Pizzaria Alcapone
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Sala
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados