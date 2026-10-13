Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (13)

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Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília e São Paulo, nesta segunda-feira (13).
Flávio Bolsonaro (PL)
Se reúne à tarde com integrantes do MDB e em seguida participa de encontro do Associativismo, no Clube Atlético Monte Líbano.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Grava vídeos para campanha eleitoral à tarde.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.
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