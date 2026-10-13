WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Fitness
Portela FM
Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Vento Sul
Mercado do povo
APPATA
Meganet
Tarzan
Senado Federal

CCJ pode concluir votação da PEC da Segurança Pública nesta quarta

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pode concluir nesta quarta-feira (14) a votação da chamada PEC da Segurança Pública, a proposta de emend...

13/10/2026 12h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta a PEC da Segurança Pública - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta a PEC da Segurança Pública - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pode concluir nesta quarta-feira (14) a votação da chamada PEC da Segurança Pública, a proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e o Sistema de Políticas Penais. Após aprovar o texto-base da PEC 18/2025 , em setembro, a CCJ deve analisar os destaques apresentados à proposta.

Também estão na pauta dois projetos que alteram o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com medidas para aumentar as penas de motoristas que provocarem acidentes sob efeito de álcool ou drogas e tornar obrigatória a realização do teste do bafômetro ou exame clínico em determinadas situações.

Integração

A PEC da Segurança Pública prevê mais recursos para o setor e amplia a integração entre os órgãos de segurança, com a inclusão do Susp na Constituição, e fortalece a polícia penal, por meio Sistema de Políticas Penais. A PEC também estabelece regras mais rigorosas para integrantes e líderes de organizações criminosas, facções e milícias.

O texto-base foi aprovado pela CCJ em 2 de setembro, com alterações apresentadas pelo relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE). Entre as mudanças, está a retirada do dispositivo que destinava recursos arrecadados com apostas esportivas para fundos de segurança pública.

Para concluir a análise da PEC, os senadores ainda precisam votar alguns destaques, como os referentes às emendas 13 e 45. A emenda 45 , apresentada pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ), trata da possibilidade de destinação de recursos do FNSP para ações desenvolvidas pelas Forças Armadas “em atividades de proteção e defesa civil, contra delitos transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, e quando convocados para atuarem na garantia da lei e da ordem”.

Já a emenda 13 tem, de acordo com seu autor, o senador Eduardo Gomes (PL-TO), objetivo de garantir segurança jurídica para os agentes de trânsito no âmbito do Susp.

Trânsito

Também estão na pauta dois projetos que alteram o Código de Trânsito Brasileiro . O primeiro, PL 4.668/2020 , do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), aumenta as penas para motoristas que provocarem mortes ou lesões corporais graves ao dirigir sob efeito de álcool ou drogas. A proposta também amplia a possibilidade de decretação de prisão preventiva nesses casos.

Já o PL 1.229/2024 , do senador Fabiano Contarato (PT-ES), torna obrigatória a realização do teste do bafômetro, exame clínico ou outro procedimento capaz de identificar a influência de álcool ou drogas em motoristas envolvidos em acidentes de trânsito.

A proposta também estabelece que o homicídio cometido na direção de veículo automotor seja considerado crime inafiançável e não possa ser objeto de graça, indulto ou anistia.

O relator, senador Laércio Oliveira (PP-SE), apresentou parecer favorável ao projeto e à emenda aprovada anteriormente pela Comissão de Segurança Pública (CSP).

Os dois projetos tramitam em caráter terminativo na CCJ. Se aprovados, poderão seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de votação no Plenário do Senado, salvo apresentação de recurso.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A senadora Tereza Cristina presidiu a sessão ao lado do senador Jayme Campos - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Sessão solene destaca papel do Brasil na produção mundial de alimentos
O Dia do Médico é comemorado anualmente no dia 18 de outubro - Foto: Stockphotos Plenário terá sessão especial pelo Dia do Médico nesta quarta
A MP cria uma base de dados centralizada, com supervisão da Anatel, para autenticar e identificar chamadas - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado MP determina bloqueio de chamadas e mensagens abusivas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h16
20°
Chuva Máxima: 22° - Mínima: 16°
20°

Sensação

9.32 km/h

Vento

92%

Umidade

Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
APPATA
Portela FM
Mercado do povo
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
APPATA
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Municípios
Microrregião - RS
Fiéis enfrentam chuva e neblina na Caminhada com Maria
Tenente Portela - RS
Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Portela FM
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
Tarzan
APPATA
Últimas notícias
Há 24 minutos Campanha registra canal Exército do Lula na Justiça Eleitoral
Há 55 minutos 2º turno: 7 cidades também terão eleições complementares para prefeito
Há 55 minutos Prefeitura de SP começa a fiscalizar bicicletas e patinetes elétricos
Há 55 minutos Homens costumam descobrir câncer de mama em estágio mais avançado
Há 1 hora Defesa Civil alerta para chuvas fortes no estado de São Paulo
Fitness
Mercado do povo
Vento Sul
Unimed
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Portela FM
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 6 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
3
Há 5 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
4
Há 5 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
5
Há 5 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
Fitness
Portela FM
Unimed
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Portela FM
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Vento Sul
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Pizzaria Alcapone
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados