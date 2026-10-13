WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sala
Mercado do povo
APPATA
Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Vento Sul
Economia

Mercado eleva previsão da inflação para 5,22% em 2026

Projeção para o PIB permanece em 1,85%

13/10/2026 12h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A projeção do mercado financeiro para a inflação oficial em 2026 subiu de 5,01% para 5,22%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta terça-feira (13) pelo Banco Central . Essa foi a quarta alta consecutiva da estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ao mesmo tempo, o mercado financeiro manteve a previsão de crescimento da economia em 1,85% e reduziu a expectativa para a taxa básica de juros (Selic) ao fim do próximo ano, de 13,50% para 13,25% ao ano.

Para 2027, a projeção da inflação foi mantida em 4,30%. Em 2028, a estimativa recuou de 3,80% para 3,79%.

PIB e Selic

A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em 1,85% para 2026. Para 2027, a expectativa continuou em 1,40%. Em 2028, a estimativa passou de 1,81% para 1,83%.

Já a projeção para a Selic ao fim de 2026 caiu de 13,50% para 13,25% ao ano.
Atualmente, a taxa básica de juros encontra-se em 13,75%. Para 2027, a estimativa foi mantida em 12% ao ano. Em 2028, permaneceu em 10,5%.

O mercado também reduziu a estimativa para o dólar para o fim de 2026, de R$ 5,20 para R$ 5,15. Para 2027, recuou de R$ 5,28 para R$ 5,26. Em 2028, permaneceu em R$ 5,30.

Copom

A divulgação ocorre no contexto em que o Banco Central tem apontado desaceleração gradual da atividade econômica e manutenção das pressões inflacionárias.

Na última ata do Comitê de Política Monetária (Copom) , publicada em 22 de setembro, o colegiado avaliou que os efeitos dos juros elevados sobre o crédito e a demanda vêm se acumulando gradualmente, mas ressaltou que as expectativas de inflação permanecem acima da meta.

Dois dias depois, com a publicação do Relatório de Política Monetária (RPM), o BC reduziu de 2% para 1,8% a projeção de crescimento para a economia em 2026 , reiterando a avaliação de que a inflação deverá encerrar o próximo ano acima da meta, apesar da desaceleração observada nos índices de preços nos últimos meses.

Meta

A meta contínua de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Assim, o teto da meta corresponde a 4,5%. A projeção de 5,22% para o IPCA em 2026 permanece acima desse limite.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Governo anuncia perdão de dívidas e pacote de estímulo para MEIs
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Medida provisória quer coibir excesso de chamadas e golpes telefônicos
© Tomaz Silva/Agência Brasil Governo do RJ identifica desvios de R$ 400 milhões na Cedae Saúde
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h16
20°
Chuva Máxima: 22° - Mínima: 16°
20°

Sensação

9.32 km/h

Vento

92%

Umidade

Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Portela FM
Sicredi
Unimed
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Sala
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
Unimed
Municípios
Microrregião - RS
Fiéis enfrentam chuva e neblina na Caminhada com Maria
Tenente Portela - RS
Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Vento Sul
Portela FM
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Sala
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Últimas notícias
Há 10 minutos Campanha registra canal Exército do Lula na Justiça Eleitoral
Há 40 minutos 2º turno: 7 cidades também terão eleições complementares para prefeito
Há 40 minutos Prefeitura de SP começa a fiscalizar bicicletas e patinetes elétricos
Há 41 minutos Homens costumam descobrir câncer de mama em estágio mais avançado
Há 1 hora Defesa Civil alerta para chuvas fortes no estado de São Paulo
Mercado do povo
Vento Sul
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
APPATA
Mais lidas
1
Há 3 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 6 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
3
Há 5 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
4
Há 5 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
5
Há 5 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Vento Sul
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Portela FM
Mecânica Jaime
Sicredi
Portela FM
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Vento Sul
Agro Niederle
Sicoob
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados