WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Unimed
F&J Santos
Portela FM
Lazzaretti
Sala
APPATA
Pizzaria Alcapone
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Vento Sul
Fitness
Ponto Grill
Senado Federal

PEC do fim da 6x1 pode ser votada nesta quarta, após quinta sessão de discussão

A proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1 passou pela quarta sessão de discussão no Plenário do Senado nesta terç...

13/10/2026 19h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A líder do governo, Teresa Leitão, defende da tribuna a aprovação da PEC - Foto: Ton Molina/Agência Senado
A líder do governo, Teresa Leitão, defende da tribuna a aprovação da PEC - Foto: Ton Molina/Agência Senado

A proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1 passou pela quarta sessão de discussão no Plenário do Senado nesta terça-feira (13). A quinta e última sessão regimental em primeiro turno está prevista para esta quarta (14).

A líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE), anunciou um requerimento de calendário especial para acelerar a tramitação da proposta. Se a quebra de interstícios for aprovada, há a possibilidade de a PEC ter os dois turnos de votação concluídos ainda na quarta.

De autoria do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) — que estava presente no Plenário durante o debate —, a PEC 221/2019 foi aprovada pela Câmara dos Deputados por ampla maioria. No Senado, ela havia recebido 36 emendas até esta terça-feira, todas rejeitadas pelo relator no Senado, o senador Omar Aziz (PSD-AM).

Interstício

No comando da sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o fim da escala 6x1 “vai mudar a vida de milhões de trabalhadores brasileiros”. Davi informou que a base do governo já conseguiu as assinaturas necessárias e que o requerimento de quebra de interstício deverá ser votado após a quinta sessão de discussão.

Teresa Leitão disse no Plenário que ligou para vários colegas senadores e senadoras para pedir votos a favor do fim da 6x1.

— Nada mais razoável do que a gente, amanhã, coroar esse processo de debate e aprovar essa PEC. Quem votar favoravelmente a essa PEC estará escrevendo, na história de seu mandato, um processo tão importante quanto a Constituição quando diminuiu de 48h para 44h — disse a líder do governo.

Paulo Paim (PT-RS) voltou a defender que o texto seja aprovado sem alterações. Ele reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais sem corte de salários. Paim argumentou que o “descanso não é luxo, é sagrado” e que a mudança deverá aumentar a oferta de empregos.

— Esta não é uma questão ideológica, partidária, de governo ou de oposição, é uma questão de Estado que tem como horizonte a melhoria da vida das pessoas. Estamos discutindo a dignidade das pessoas.Amanhã é o dia— disse Paim.

O senador Weverton (PDT-MA) disse que o Brasil não vai “quebrar” se a escala 6x1 acabar e que vários países já o fizeram. Os senadores Chico Rodrigues (PSB-RR) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) também manifestaram apoio à aprovação.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), disse que os trabalhadores merecem ter mais um dia de descanso.

— Amanhã, pela lucidez dos senadores, nós haveremos de fazer a redução dessa jornada — concluiu.

Alteração constitucional

Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno, e por mais três sessões de discussão para votação em segundo turno, tudo no Plenário. A PEC precisa obter pelo menos 49 votos favoráveis em cada turno para ser aprovada.

A PEC 221/2019 reduz a jornada máxima de trabalho semanal de 44 para 40 horas. A proposta fixa período de até oito horas diárias, com possibilidade de compensação de horários e redução da jornada por acordo ou convenção coletiva de trabalho. O texto também estabelece repouso semanal remunerado de dois dias, um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial.

A redução da jornada e a ampliação do repouso semanal remunerado se aplicam aos contratos vigentes, sem qualquer redução salarial — nominal, proporcional ou de outra natureza —, regra que também vale para os pisos salariais.

A transição ocorreria em duas etapas: dois meses após a publicação da emenda, a jornada máxima cai para 42 horas semanais; um ano e dois meses depois, chega a 40 horas. Durante essa transição, acordo ou convenção coletiva pode ampliar a jornada diária para acomodar as 42 horas semanais, desde que mantidos os dois dias de repouso.

Convenções coletivas também podem instituir compensação do repouso, desde que a média mensal garanta dois dias de folga por semana, com ao menos um dia a cada sete. Lei ordinária poderá prever regimes diferenciados de jornada e repouso, respeitados os limites constitucionais.

Cláusulas de acordos coletivos incompatíveis com as novas regras perdem validade dois meses após a publicação da emenda. A entrada em vigor da mudança não implicará redução proporcional das jornadas já fixadas em patamar igual ou inferior a 40 horas semanais. Lei complementar futura poderá prever regras de transição para MEIs, microempresas e pequenas empresas, condicionadas à manutenção do nível de emprego.

Regras especiais

As novas regras de duração e controle de jornada não valem para empregados com diploma superior que recebam ao menos 2,5 vezes o teto do RGPS — salvo por liberalidade do empregador ou previsão em acordo coletivo —, mantidas as regras de repouso. Também não se aplicam a servidores públicos de nenhum dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, cabendo à Justiça do Trabalho julgar disputas sobre o tema.

Em contratos vigentes da administração pública que envolvam mão de obra (inclusive concessões de serviços e obras), a redução de jornada só vale após aditamento contratual — a ser formalizado em até um ano —, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro. Já o segundo dia de repouso independe de aditamento e passa a valer dois meses após a publicação da emenda. Trabalhadores alocados nesses contratos passam a ter jornada reduzida na data do aditamento ou, no limite, ao fim de um ano, com garantia de irredutibilidade salarial.

info_escala_6x1_desktop (1).png

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Ton Molina/Agência Senado Daniella Ribeiro pede que eleitor avalie candidatos e reflita para votar
A líder do governo, Teresa Leitão, defende da tribuna a aprovação da PEC - Foto: Ton Molina/Agência Senado PEC do fim da 6x1 pode ser votada na quarta, após quinta sessão de discussão
- Foto: Ton Molina/Agência Senado Eduardo Braga agradece a eleitores do AM e faz balanço do mandato
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h36
18°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.08 km/h

Vento

99%

Umidade

Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Portela FM
Sala
Lazzaretti
Unimed
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Folha Popular
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Vento Sul
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Municípios
Microrregião - RS
Fiéis enfrentam chuva e neblina na Caminhada com Maria
Tenente Portela - RS
Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Vento Sul
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Portela FM
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Últimas notícias
Há 37 minutos Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1
Há 1 hora Master: Fachin se reúne com PF para tratar de citações a ministros
Há 2 horas PEC do fim da 6x1 pode ser votada nesta quarta, após quinta sessão de discussão
Há 2 horas Daniella Ribeiro pede que eleitor avalie candidatos e reflita para votar
Há 2 horas PEC do fim da 6x1 pode ser votada na quarta, após quinta sessão de discussão
Unimed
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Sala
Sicredi
Meganet
Fitness
Tarzan
Vento Sul
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 6 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
3
Há 5 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
4
Há 5 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
5
Há 5 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Portela FM
Agro Niederle
F&J Santos
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Vento Sul
Sicredi
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Sala
Vento Sul
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados