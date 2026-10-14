WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Portela FM
Unimed
Tarzan
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Vento Sul
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Esportes

Libertadores: Rádio Nacional transmite Fluminense x Palmeiras

Jogo de ida, no Maracanã, tem transmissão a partir das 21h15

14/10/2026 07h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Rádio Nacional transmite nesta quarta-feira (14) o duelo de ida entre Fluminense e Palmeiras, válido pela semifinal da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam às 21h30 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A jornada esportiva da emissora pública começa às 21h15.

O Palmeiras garantiu sua vaga na semifinal da Libertadores com muita emoção. Após vencer a LDU por 1 a 0 no jogo de ida, em São Paulo, o Alviverde sofreu uma virada por 3 a 2 em Quito, mas confirmou a classificação na disputa por pênaltis. Já o Fluminense assegurou sua vaga ao derrotar o Platense por 3 a 1 na soma dos placares.

A transmissão da emissora começa com a faixa Show de Bola Nacional e conta com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto. A partida terá narração de André Luiz Mendes e comentários de Mário Silva. O jornalista Mauricio Costa comanda a reportagem e o plantão da rodada.

O jogo entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical . O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial , no app e no site da emissora . Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Copa Libertadores

A Copa Conmebol Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul, organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) . Disputada anualmente desde 1960, a competição reúne as equipes mais qualificadas de cada país do continente, definidas por seus desempenhos nas ligas nacionais.

Considerada o equivalente sul-americano da Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores consagra o campeão continental, que passa a representar a região no Mundial de Clubes.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas . A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Divulgação/DronesCell Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Justiça determina que Vasco e Boca Juniors joguem no Maracanã
© Divulgação/SE Palmeiras Palmeiras surpreende e deixa Kate Tapia fora da Libertadores Feminina
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h15
20°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 16°
21°

Sensação

3.71 km/h

Vento

94%

Umidade

Sicoob
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Portela FM
Fitness
Unimed
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Unimed
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens e apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Vento Sul
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Portela FM
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Fitness
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 19 minutos Anvisa aprova novo medicamento para tratar lúpus
Há 19 minutos CDH debate políticas públicas voltadas à proteção de meninas nesta quinta
Há 1 hora Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
Há 1 hora Brigada Militar prende dois homens e apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Há 1 hora Brigada Militar prende mulher por porte ilegal de munições em Santo Augusto
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Vento Sul
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Sicredi
APPATA
Unimed
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Mais lidas
1
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 7 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
3
Há 6 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
4
Há 5 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
5
Há 5 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
Sicoob
Portela FM
Tarzan
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Vento Sul
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Vento Sul
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados