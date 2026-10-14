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Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha

Rodada de abertura teve cinco partidas; competição reúne 21 equipes em quatro categorias

14/10/2026 08h51
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/DronesCell
Fotos: Divulgação/DronesCell

O Campeonato Municipal de Futebol Society 2026 de Vista Gaúcha começou na terça-feira, 13 de outubro, com cinco partidas disputadas na quadra de grama sintética da Escola Professor Nelso Piccinini.

Na categoria sub-40, o Nacional do Barreiro venceu o Saltinho do Guarita por 3 a 1. Pela categoria livre, na chave B, o União de Bom Plano derrotou a Metalúrgica Dornelles por 4 a 0. Na chave A, o Rafaeli venceu o Cruzeiro por 3 a 2. Em outro confronto da chave B, o Harmonia superou o Três Bocas por 2 a 0. Para encerrar a rodada, pela chave A, o Saltinho do Guarita venceu o Nacional do Barreiro por 7 a 2.

A competição reúne 21 equipes, distribuídas nas categorias livre, sub-16, veteranos sub-40 e máster sub-50. A Administração Municipal de Vista Gaúcha apoia a realização do campeonato e custeará a premiação, a arbitragem e o material esportivo, além de conceder ajuda de custo às equipes participantes.

A próxima rodada está marcada para sábado, 17 de outubro, com mais cinco partidas. Pela categoria sub-16, jogam Harmonia e Piazada do Saltinho. Na sequência, pela sub-40, enfrentam-se Harmonia e Kennedy.

Os outros três confrontos serão pela categoria livre: Cruzeiro x Nacional, pela chave A; Juventude x União, pela chave B; e Gaúcho x Rafaeli, também pela chave A.

Folha Popular: Com informações da Ascom da Prefeitura de Vista Gaúcha.

 

  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
  • Campeonato Municipal de Futebol Society começa em Vista Gaúcha
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