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Vista Gaúcha

CTG Querência Gaúcha homenageia ex-patrões em fandango

Evento reuniu a comunidade em Vista Gaúcha, com jantar, apresentações artísticas e baile tradicional

14/10/2026 09h04
Por: Júlio Santos
Fotos: Myrella Klug
Fotos: Myrella Klug

O CTG Querência Gaúcha, de Vista Gaúcha, realizou no sábado, 10 de outubro, o tradicional fandango da entidade, organizado em parceria com o grupo de cavalarianos. O evento reuniu grande público e teve como um dos destaques a homenagem aos ex-patrões, com a inclusão dos nomes no mural da entidade.

Foram homenageados Claudinei Tirloni, conhecido como Fubica; Oldemar Camargo; Celênio Sandri; Celir Certeza; Darcy Piccinini; Vilmar Tirloni, o Peraqui; Olívio de Medeiros, conhecido como Chico; Antônio Bonapaz; Lário Piccinini; e Juarez da Silva, representado pela filha, Ana Paula. Também foi homenageado Luiz Machado do Couto. O atual patrão, Eleandro dos Santos, participou da programação.

A noite contou com jantar, apresentações das invernadas artísticas e fandango animado por Renan e Grupo Ronda Gaúcha. A programação valorizou a cultura gaúcha e promoveu a integração entre os participantes.

A homenagem reconheceu a contribuição das pessoas que estiveram à frente do CTG ao longo dos anos, colaborando com a trajetória da entidade e a preservação das tradições gaúchas em Vista Gaúcha.

Folha Popular: Com informações da Ascom da Prefeitura de Vista Gaúcha.

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