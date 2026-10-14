WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Ponto Grill
Vento Sul
Sicoob
Tarzan
Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sala
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Portela FM
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Senado Federal

Senado celebra Dia do Médico com debate sobre a profissão

Uma sessão especial em Plenário celebrou nesta quarta-feira (14) o Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro. Celebrado desde 1961, quando a profi...

14/10/2026 13h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Dr. Hiran propôs e presidiu a sessão especial dedicada aos médicos - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
O senador Dr. Hiran propôs e presidiu a sessão especial dedicada aos médicos - Foto: Carolina Curi/Agência Senado

Uma sessão especial em Plenário celebrou nesta quarta-feira (14) o Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro. Celebrado desde 1961, quando a profissão foi regulamentada no Brasil, o Dia do Médico é lembrado em 18 de outubro em referência a São Lucas, padroeiro da medicina.

A solenidade destacou a importância desses profissionais e desafios como as condições de trabalho, a desigualdade na distribuição de médicos pelo país e a qualidade da formação profissional. A homenagem foi proposta pelo senador Dr. Hiran (PP-RR), por meio de requerimento ( RQS 897/2025 ).

Ao abrir a sessão, Dr. Hiran ressaltou que o exercício da medicina exige conhecimento científico, sensibilidade e compromisso com a vida. O senador também criticou as jornadas exaustivas, a remuneração inadequada e a falta de estrutura nas unidades de saúde.

— Todo paciente é amor de alguém. Por trás de um prontuário ou de um leito hospitalar existe uma mãe, um pai, um filho, um amigo, alguém imensamente amado — afirmou.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) lembrou a atuação dos médicos durante a pandemia de covid-19 e destacou a importância da categoria nas regiões com menor acesso à saúde. Ela ainda citou propostas em análise no Senado, como o piso salarial nacional, exames para médicos recém-formados e o aumento das bolsas de residência.

— A medicina evoluiu consideravelmente, incorporou novas tecnologias e tratamentos, mas a essência da profissão continua a mesma: cuidar do próximo — declarou.

Segundo dados do estudo Demografia Médica no Brasil 2025, citados pela senadora, o país tem cerca de 635,7 mil médicos em atividade, média de 2,98 profissionais por mil habitantes. Pela primeira vez, as mulheres são maioria na profissão, com 50,9% do total.

Formação e valorização

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), recém-eleita senadora, defendeu maior rigor na formação médica. Para ela, o crescimento do número de profissionais deve ser acompanhado de investimentos na qualidade do ensino e na estrutura dos serviços de saúde.

— Precisamos de médicos em quantidade suficiente, sim, mas sobretudo de médicos bem preparados e de serviços capazes de oferecer atendimento digno à população — disse.

Presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran Gallo afirmou que a valorização profissional deve estar associada à proteção dos pacientes.

— Valorizar o médico é exigir qualidade da formação e assegurar condições dignas de trabalho. São compromissos públicos com a vida — declarou.

Já o presidente da Associação Médica Brasileira na região Centro-Oeste, Etelvino Trindade, ponderou que a profissão exige dedicação além da jornada de trabalho.

— Ser médico é assumir um compromisso de vida bastante pesado. Ao médico não é permitido se omitir quando está em descanso ou fora do ambiente de trabalho — sentenciou.

Condições de trabalho

O presidente da Federação Nacional dos Médicos, Geraldo Ferreira, alertou para a precarização das relações de trabalho e criticou a redução da remuneração dos profissionais diante do aumento dos custos da assistência à saúde.

— Estamos tornando a saúde mais acessível ou apenas tornando o trabalho médico mais barato? — questionou.

Na mesma linha, o presidente da Federação Médica Brasileira, Fernando Mendonça, defendeu maior atenção à qualidade da formação e afirmou que a expansão das escolas médicas não pode comprometer o atendimento à população.

— Não estamos aqui para defender a classe médica, mas para defender uma medicina justa e digna para a população brasileira — argumentou.

A solenidade também contou com manifestações de profissionais da medicina eleitos deputados federais para a legislatura que começa em 2027, além de representantes da Associação Nacional de Médicos Residentes, da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Escola Superior de Ciências da Saúde.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Rogério Carvalho relatou a PEC - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CCJ conclui votação da PEC da Segurança; texto vai ao Plenário
A iniciativa é da presidente da comissão, senadora Damares Alves - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CDH debate políticas públicas voltadas à proteção de meninas nesta quinta
Dra. Eudócia conduz audiência na CAS - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Projeto na CAS cria diretrizes para uso da inteligência artificial na saúde
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h17
21°
Chuva Máxima: 22° - Mínima: 16°
21°

Sensação

7.13 km/h

Vento

88%

Umidade

F&J Santos
Tarzan
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Sala
Agro Niederle
Folha Popular
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Vento Sul
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Municípios
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
Região Noroeste - RS
Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Portela FM
Sala
Tarzan
Agro Niederle
Vento Sul
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 2 horas Estado de SP começa a preparar mais de 114 mil urnas para o 2º turno
Há 2 horas Senado celebra Dia do Médico com debate sobre a profissão
Há 2 horas Justiça do Rio condena homens por estupro coletivo de jovem de 17 anos
Há 2 horas Candidato já pode conferir onde fará reaplicação da PND, no domingo
Há 3 horas Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Vento Sul
Agro Niederle
Portela FM
F&J Santos
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Mais lidas
1
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 6 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
3
Há 6 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
4
Há 6 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
5
Há 3 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Portela FM
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Portela FM
Ponto Grill
Vento Sul
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Vento Sul
Sala
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados