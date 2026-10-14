WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Portela FM
Tarzan
APPATA
Vento Sul
Fitness
Lazzaretti
Sala
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Niederle
Política

Estado de SP começa a preparar mais de 114 mil urnas para o 2º turno

Expectativa é de que votação seja mais rápida

14/10/2026 14h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Mais de 114 mil urnas eletrônicas do estado de São Paulo começaram a ser preparadas nesta quarta-feira (14) para o segundo turno das eleições 2026, marcado para 25 de outubro. Somente na capital paulista, mais de 28 mil máquinas serão utilizadas no pleito.

No processo de preparação, cada urna começa a receber informações oficiais das eleições, tais como os dados sobre as candidaturas.

Uma cerimônia pública realizada no final desta manhã, na 1ª Zona Eleitoral da capital, no centro, marcou o início desse trabalho. Responsável por 449 seções eleitorais, a zona conta com 505 urnas em preparação.

O número de urnas supera o de seções para que elas possam substituir algum equipamento que enfrente problemas durante a votação.

A previsão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) é de que essa preparação seja encerrada em todo o estado até 23 de outubro , antevéspera do pleito.

No segundo turno, o eleitor de São Paulo vai ajudar a escolher o próximo presidente da República. Não haverá votação para governador em São Paulo, já que o atual governador, Tarcísio de Freitas, foi reeleito no primeiro turno .

A preparação das urnas

Para o segundo turno, o processo de preparação das urnas costuma ser mais rápido do que para o primeiro turno, explicou o chefe de cartório da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Erick Viana. Isso acontece porque, agora, essas urnas só precisam ser reprogramadas.

“O processo é mais simples porque, no primeiro turno, a gente tem que inserir o ambiente de votação, que a gente chama da carga de seção. Mas, agora, essa preparação do ambiente já está na urna eletrônica. Então, a única coisa que precisa ser feita é reprogramá-la para que a urna entenda que só um cargo está em disputa [no estado de São Paulo], com somente dois candidatos”, disse ele.

O primeiro passo dessa preparação é a geração das mídias contendo os dados das candidaturas. Segundo o TRE-SP, as mídias são dispositivos semelhantes a pen drives , em que são gravadas as informações necessárias para o funcionamento das urnas. Depois de receberem a gravação, os dados dessas mídias são inseridos nas urnas.

Assim que esse processo é finalizado, as urnas passam por um teste de funcionamento e, estando em condições ideais, elas são lacradas para a votação, com identificação do município, local de votação e seção eleitoral.

Depois disso, elas ficam armazenadas em caixas devidamente lacradas e assinadas pelas autoridades presentes, como juízes eleitorais, promotores e representantes de partidos e coligações. Elas são distribuídas para os locais de votação somente na véspera das eleições.

Como os sistemas estão previamente programados, não é possível utilizar as urnas antes do dia das eleições.

Expectativa

No primeiro turno, o estado de São Paulo enfrentou problemas relacionados às fortes chuvas e filas para votação. Com isso, algumas seções eleitorais do estado precisaram estender seu horário de funcionamento para depois das 17h [horário em que a votação é encerrada], porque diversos eleitores ainda estavam na fila aguardando para votar.

Para o segundo turno, a expectativa é de que não ocorram mais atrasos, disse o presidente do TRE-SP, José Antonio Encinas Manfré.

“O primeiro turno foi muito satisfatório, mas tivemos algumas interferências por causa de chuvas e ventanias. Houve necessidade, inclusive, de remoção de toda uma seção eleitoral , mas isso não comprometeu as eleições”, disse ele a jornalistas.

“Agora [no segundo turno], por se tratar de apenas um cargo [em disputa], temos a expectativa de que tudo vá se processar mais rapidamente”, completou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte EBC Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (14)
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1
© Marcelo Camargo/Agência Brasil MDB Norte e Nordeste declara apoio a Lula no segundo turno
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h17
21°
Chuva Máxima: 22° - Mínima: 16°
21°

Sensação

7.13 km/h

Vento

88%

Umidade

Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Portela FM
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Municípios
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
Região Noroeste - RS
Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Vento Sul
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Meganet
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 2 horas Estado de SP começa a preparar mais de 114 mil urnas para o 2º turno
Há 2 horas Senado celebra Dia do Médico com debate sobre a profissão
Há 2 horas Justiça do Rio condena homens por estupro coletivo de jovem de 17 anos
Há 2 horas Candidato já pode conferir onde fará reaplicação da PND, no domingo
Há 3 horas Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
F&J Santos
Sala
Portela FM
Vento Sul
Mercado do povo
Sicredi
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 6 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
3
Há 6 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
4
Há 6 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
5
Há 3 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Portela FM
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Portela FM
Unimed
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Vento Sul
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados