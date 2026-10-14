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Senado Federal

Chico Rodrigues anuncia voto favorável ao fim da escala 6x1

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) anunciou nesta quarta-feira (14), durante pronunciamento em Plenário, que votará a favor da PEC 221/2019 — a pr...

14/10/2026 16h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) anunciou nesta quarta-feira (14), durante pronunciamento em Plenário, que votará a favor da PEC 221/2019 — a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. A previsão é que essa matéria seja votada hoje .

— O debate sobre o fim da escala 6x1 não é apenas sobre a redução da jornada de trabalho, mas sobre como queremos organizar o trabalho e conciliar o desenvolvimento econômico com a saúde, o bem-estar, a educação dos nossos filhos e a qualidade de vida da população brasileira — afirmou.

O senador citou estudos e experiências internacionais que, segundo ele, demonstram que a redução da jornada de trabalho, quando planejada adequadamente, pode diminuir a fadiga e o estresse dos trabalhadores sem comprometer a produtividade.

O parlamentar também ressaltou que a ampliação do tempo livre favorece a convivência familiar e permite maior participação dos pais na educação dos filhos.

— A redução da jornada representa uma oportunidade de promover a saúde, prevenir adoecimentos e ampliar a presença dos trabalhadores no convívio familiar, com possíveis benefícios sociais e econômicos que ultrapassam o ambiente de trabalho — acrescentou.

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