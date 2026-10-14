WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicoob
Vento Sul
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Portela FM
Unimed
Lazzaretti
Niederle
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Justiça

Campanha de Lula vai ao TSE após IA da Meta restringir buscas

Algoritmo estaria enviesado para beneficiar Flávio Bolsonaro

14/10/2026 17h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou nesta quarta-feira (14) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após constatar restrições na entrega de postagens aos usuários de plataformas da Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp).

Além das restrições relacionadas às postagens, a campanha também citou que comandos para geração de imagens de inteligência artificial não permitem a criação de conteúdos sobre Lula. Contudo, a criação de imagens relacionadas ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) está liberada.

Na petição enviada ao TSE, os advogados da campanha afirmaram que o algoritmo da Meta está “enviesado” e pratica “seletividade algorítmica” para beneficiar Flávio.

“A Meta AI, motor de inteligência artificial que integra todas as plataformas geridas pela Meta – Instagram, Whatsapp e Facebook – é, por si, enviesado e busca, a todo custo, entregar ao usuário um resultado favorável a Flávio Bolsonaro, ainda que o mesmo usuário insista em Lula”, afirmaram os advogados.

Trump

A campanha também afirmou que Meta é alinhada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e exerce “pressões” sob o eleitor brasileiro.

“Enquanto restringe, sem explicação, a entrega do conteúdo do representante e do seu campo político, em território nacional, quadro que revela, na conduta da empresa estrangeira alinhada ao governo Trump, a materialização, no interior do pleito, do vetor de pressão externa sobre o eleitorado”, afirmou a campanha.

A suposta seletividade da Meta já está judicializada no TSE desde a semana passada. Conforme representação enviada ao tribunal, o PT disse que há pelo menos 255 perfis falsos contra a campanha de Lula.

O caso é avaliado pelo ministro Marco Aurélio Belizze.

Outro lado

A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria de imprensa da Meta e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil TSE ordena que Flávio e Nikolas removam vídeo de crianças contra Lula
© Arquivo Agência Brasil Justiça do Rio condena homens por estupro coletivo de jovem de 17 anos
© Lula Marques/Agência Brasil PGR se manifesta contra afastamento de diretor-geral da PF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h15
19°
Chuvas esparsas Máxima: 22° - Mínima: 16°
19°

Sensação

9.65 km/h

Vento

96%

Umidade

Meganet
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Folha Popular
Agro Niederle
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Vento Sul
Lazzaretti
APPATA
Municípios
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
Região Noroeste - RS
Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
Sicoob
Portela FM
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Vento Sul
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
F&J Santos
Últimas notícias
Há 23 minutos Redução da jornada beneficia trabalhador e economia, diz Beto Faro
Há 54 minutos Marcelo Castro aponta divisão regional do MDB no segundo turno das eleições
Há 2 horas Campanha de Lula vai ao TSE após IA da Meta restringir buscas
Há 2 horas Humberto Costa presta solidariedade a Dom Limacêdo e defende democracia
Há 2 horas Davi destaca compromisso e espírito público na votação do fim da escala 6x1
F&J Santos
Tarzan
Sala
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Vento Sul
Sicredi
Pizzaria Alcapone
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Portela FM
Mais lidas
1
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 6 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
3
Há 6 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
4
Há 6 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
5
Há 3 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Portela FM
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Portela FM
Fitness
Meganet
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Vento Sul
Sicredi
F&J Santos
Sala
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Vento Sul
APPATA
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados