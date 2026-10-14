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Senado Federal

Davi destaca compromisso e espírito público na votação do fim da escala 6x1

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou nesta quarta-feira (14), em Plenário, os benefícios do fim da escala de trabalho 6x1 para milhões...

14/10/2026 17h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Davi ressaltou os benefícios da proposta e lembrou que havia assumido compromisso de pautar a PEC após as eleições - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Davi ressaltou os benefícios da proposta e lembrou que havia assumido compromisso de pautar a PEC após as eleições - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou nesta quarta-feira (14), em Plenário, os benefícios do fim da escala de trabalho 6x1 para milhões de brasileiros.

Ao anunciar a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho e estabelece dois dias de descanso semanais ( PEC 221/2019 ), o senador ressaltou a importância de avaliar os impactos da mudança sobre trabalhadores, empregadores e diferentes setores da economia.

— À primeira vista, pode parecer uma mudança sutil. Mas, para quem acorda cedo, pega ônibus lotado, cumpre sua jornada e volta para casa no fim do dia, essa mudança é gigantesca — afirmou.

Segundo Davi, um dia a mais de descanso representa mais tempo para convivência familiar, cuidados com a saúde e lazer. Ele ponderou, no entanto, que uma mudança dessa dimensão exige diálogo e responsabilidade.

— É natural que existam posições diferentes. É legítimo que haja dúvidas e preocupações. Cabe ao Senado oferecer espaço para esse debate e decidir com serenidade.

O presidente do Senado também lembrou que havia assumido o compromisso de pautar a proposta após as eleições, para que os parlamentares pudessem decidir sem as pressões da disputa eleitoral. Ao confirmar a votação, Davi ressaltou que a decisão cabe ao Plenário.

— Cada senador e cada senadora recebeu da população a responsabilidade de representar seu estado e o povo brasileiro. Cada um votará com a sua consciência, com o seu coração e com o seu livre-arbítrio.

Ele disse ainda confiar que os parlamentares cumprirão seu dever com responsabilidade, pensando no que é melhor para o país.

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