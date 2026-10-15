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Zenaide Maia parabeniza professores e cobra melhorias no ensino público

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), em pronunciamento nesta quinta-feira (15), defendeu mais recursos para a educação pública no Orçamento da União e...

15/10/2026 17h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), em pronunciamento nesta quinta-feira (15), defendeu mais recursos para a educação pública no Orçamento da União e melhores condições de trabalho para professores e educadores.

Ela parabenizou os profissionais da educação pelo Dia dos Professores e destacou a importância do ensino na formação dos cidadãos e na prevenção da violência.

Zenaide relacionou educação e segurança pública, ao afirmar que a maior forma de prevenir a violência na sociedade é o ensino de qualidade, e que os países que reduziram o número de presídios investiram na educação.

Para a parlamentar, educar é mais do que ensinar: o professor transmite valores, desperta sonhos e forma cidadãos, disse.

— Professores, educadores, vocês merecem todos os aplausos e tudo o que se pensar de melhor para vocês, inclusive o financiamento da educação pública neste país. Porque a gente aprova muitas leis, mas a educação, assim como a saúde, também não está devidamente posicionada no Orçamento deste país. Os professores, por mais que tenham coragem e eduquem com o mínimo que têm, precisam de condições, de escolas de qualidade.

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