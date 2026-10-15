Leany Lemos alerta para risco à soberania brasileira em fala de Marco Rubio

A senadora Leany Lemos (PSB-DF) alertou nesta quinta-feira (15) para riscos à soberania nacional diante de declarações recentes do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre a política externa de seu país. Em pronunciamento no Plenário, ela destacou trechos de discurso feito por Rubio no Senado dos Estados Unidos, em que ele defendeu o controle norte-americano sobre a América Latina.

— São palavras ditas pelo secretário de Estado Marco Rubio perante o Senado norte-americano: “Vamos retomar o controle do nosso quintal.” Quem é o quintal do Marco Rubio, do Presidente Trump? Somos nós o quintal? Somos nós o quintal. Ele se refere ao nosso hemisfério — criticou Leany.

Para a senadora, declarações desse tipo levantam preocupações sobre a autonomia dos países latino-americanos. Ela chamou a atenção para possíveis consequências de interferências externas sobre empresas, negócios e a participação brasileira no comércio internacional.

— Nós somos amigos dos Estados Unidos. Lembro-me de Getúlio Vargas, que com o apoio do presidente [Franklin] Roosevelt construiu a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, de Volta Redonda, que foi tão importante para a nossa industrialização. Existem inúmeras formas de colaboração, formais e informais, entre os dois países — disse.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly