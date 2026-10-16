WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Fitness
Unimed
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Rádio Municipal
APPATA
Vento Sul
Ponto Grill
Sicoob
Niederle
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Economia

Economia: Lula e Flávio divergem sobre ajuste fiscal e papel do Estado

Candidatos têm caminhos distintos para dívida, investimentos e emprego

16/10/2026 09h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

As propostas econômicas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam diferenças na condução das contas públicas, na política tributária e nas relações de trabalho.

Enquanto Lula aposta na continuidade do modelo atual, com investimentos públicos, programas sociais e valorização da renda, Flávio defende a redução da estrutura estatal, cortes de despesas e diminuição de impostos e encargos.

Apesar das divergências, as duas campanhas reconhecem a necessidade de enfrentar o crescimento da dívida pública. O principal contraste está nos instrumentos previstos para equilibrar as contas e estimular a atividade econômica.

Resumo das propostas econômicas

Lula

  • Continuidade com ampliação de investimentos e políticas sociais
  • Contas públicas: manter o arcabouço fiscal, controlar o crescimento das despesas e buscar resultados fiscais melhores com crescimento econômico.
  • Impostos: aprofundar a tributação progressiva, com maior contribuição proporcional das rendas mais altas.
  • Trabalho e renda: manter a valorização real do salário mínimo e defender a redução da jornada semanal para 40 horas, sem corte salarial.
  • Investimentos: ampliar infraestrutura, reindustrialização, inovação e energia renovável.
  • Programas sociais: manter o Bolsa Família e expandir políticas habitacionais e de combate à fome.

Flávio Bolsonaro

  • Redução do Estado e contenção mais forte das despesas
  • Contas públicas: criar uma nova regra fiscal, com limites para despesas associados à trajetória da dívida.
  • Gastos públicos: reduzir ministérios, cargos comissionados e despesas administrativas.
  • Impostos: propor reduções tributárias e simplificação regulatória.
  • Trabalho e emprego: criar modalidades de contratação com menor custo para empregadores em determinados grupos etários.
  • Produção: estimular o agronegócio, melhorar a logística, ampliar o armazenamento de safras e apoiar a produção nacional de fertilizantes.

Ajuste fiscal

Lula pretende manter o arcabouço fiscal, mecanismo que estabelece limites para o crescimento das despesas públicas. A estratégia combina controle de gastos, busca por maior arrecadação e crescimento econômico para melhorar os resultados das contas públicas.

A política econômica também prevê investimentos em infraestrutura, reindustrialização, inovação e energia renovável. A avaliação da equipe é que a expansão da atividade econômica pode contribuir para elevar a arrecadação e sustentar políticas públicas.

Flávio Bolsonaro propõe uma nova regra fiscal vinculada à trajetória da dívida e medidas para reduzir despesas administrativas, incluindo a estrutura ministerial e os cargos comissionados. A campanha também defende a simplificação regulatória e a redução de tributos.

Em agosto deste ano, em entrevista à Globo News, a coordenadora da equipe econômica de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques, afirmou que o plano do candidato prevê mudanças nas regras fiscais para controlar a dívida pública, o que inclui um ajuste de 1,5% do Produto Interno Bruto, algo em torno de R$ 190 bilhões, considerado o PIB de 2025.

O detalhamento dos cortes e seus efeitos sobre os serviços públicos permanecem entre os pontos que exigem esclarecimento. No último dia 9, o candidato negou que acabará com programas sociais, como o Bolsa Família e o Farmácia Popular.

Impostos e investimentos

Na área tributária, Lula defende maior progressividade, com participação proporcionalmente maior das rendas mais altas no financiamento do Estado. O governo também pretende dar continuidade a investimentos do Novo PAC e a políticas de incentivo à indústria nacional.

Flávio, por sua vez, prioriza a redução de impostos, a diminuição dos custos para empresas e a desburocratização. Entre as propostas para o agronegócio estão melhorias na logística, ampliação da capacidade de armazenamento de safras, seguro rural e estímulo à produção nacional de fertilizantes.

A execução dessas medidas dependerá da compatibilidade entre as reduções tributárias e as metas fiscais. No caso de Flávio, cortes de despesas teriam de compensar, ao menos em parte, eventuais perdas de arrecadação. Na proposta de Lula, os resultados dependeriam do crescimento econômico, da arrecadação e do controle dos gastos.

Trabalho e renda

Lula defende a valorização real do salário mínimo e a redução da jornada semanal para 40 horas , sem diminuição salarial. A agenda também prioriza a manutenção de direitos trabalhistas e a ampliação da proteção social.

Flávio enfatiza a redução dos custos de contratação e a flexibilização de modalidades específicas de trabalho. As propostas partem de perspectivas diferentes sobre como estimular o emprego, com possíveis efeitos sobre salários, formalização e custos das empresas que dependerão da implementação das medidas.

Programas sociais

Lula pretende manter e aperfeiçoar programas como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida, além de preservar políticas de combate à fome.

A equipe de Flávio também declarou intenção de manter programas sociais, entre eles Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Farmácia Popular. A questão central é como financiar essas iniciativas diante das respectivas metas de ajuste fiscal.

Governos anteriores

De 2019 a 2022, o governo Jair Bolsonaro enfrentou a pandemia de covid-19 e os efeitos da guerra na Ucrânia, que pressionaram a atividade econômica e os preços. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu, em média, cerca de 1,4% ao ano. A gestão adotou medidas emergenciais de auxílio, promoveu privatizações e concessões e encerrou 2022 com a dívida bruta em torno de 72% do PIB, com o adiamento do pagamento de precatórios.

No terceiro mandato de Lula, entre 2023 e 2025, o PIB cresceu, em média, aproximadamente 2,9% ao ano, considerando os dados revisados do período. O governo ampliou investimentos em infraestrutura, retomou políticas sociais, valorizou o salário mínimo e aprovou a reforma tributária sobre o consumo. O desemprego também caiu, atingindo 5,6% em 2025, segundo o IBGE.

Na área fiscal, a dívida pública diminuiu em proporção do PIB ao final do governo Bolsonaro, mas voltou a crescer durante o terceiro mandato de Lula, atingindo 82,9% do PIB em agosto deste ano. A comparação, porém, exige considerar a pandemia, o cenário internacional, os juros e as medidas adotadas em cada período. Os indicadores mostram trajetórias diferentes de crescimento, emprego e endividamento, sem permitir atribuir todos os resultados exclusivamente às decisões de cada presidente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Wilson Dias/Agência Brasil Atividade econômica tem alta de 0,3% em agosto, mostra IBC-Br
© Transpetro/Divulgação Estaleiro no RS começa a construir navios encomendados pela Transpetro
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil União quitou R$ 244 milhões para estados e municípios em setembro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h15
20°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima: 12°
20°

Sensação

10.04 km/h

Vento

71%

Umidade

Mecânica Jaime
Lazzaretti
Portela FM
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Unimed
Sala
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Recapeamento avança no centro de Tenente Portela e praças passarão por reformas
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Vento Sul
Mercado do povo
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
APPATA
Tarzan
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Últimas notícias
Há 58 minutos Atividade econômica tem alta de 0,3% em agosto, mostra IBC-Br
Há 58 minutos Congresso promulga emenda do fim da 6x1; escala 5x2 começa em 60 dias
Há 2 horas Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Há 3 horas Economia: Lula e Flávio divergem sobre ajuste fiscal e papel do Estado
Há 12 horas Lula defende redução da maioridade penal para crimes hediondos
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Vento Sul
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Sala
Portela FM
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 6 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 5 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
3
Há 6 dias Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira
4
Há 6 dias José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
5
Há 6 dias Juiz eleitoral avalia primeiro turno e orienta eleitores para votação de 25 de outubro
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
APPATA
Portela FM
Unimed
Vento Sul
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Vento Sul
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Fitness
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados