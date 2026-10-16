3º Cãocurso terá cinco categorias na 5ª Feira Negócios Daqui

O 3º Cãocurso será uma das atrações da programação da 5ª Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela. A atividade ocorre no dia 8 de novembro, às 14h, na Arena de Shows, reunindo cães e tutores em uma disputa que valoriza as características e a personalidade dos animais.

O concurso contará com cinco categorias: mais fashion, mais simpático, mais parecido com o tutor, maior e menor. A proposta é proporcionar um momento de integração entre os participantes, com espaço para cães de diferentes portes e estilos.

As inscrições podem ser realizadas com integrantes da APPATA, na Prefeitura Municipal e nos pet shops da cidade. Para participar, é necessário doar um pacote de ração. Na ficha de inscrição, os tutores poderão informar características dos animais e atividades de que mais gostam.

A 5ª Feira Negócios Daqui será realizada de 6 a 8 de novembro de 2026. O evento tem realização da Prefeitura de Tenente Portela, com apoio da Associação Comercial e Industrial (ACISA), da Emater/RS-Ascar e da Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais (APPATA).

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.