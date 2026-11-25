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A Praça Municipal de Vista Gaúcha será palco de uma programação cultural nesta sexta-feira, 27 de novembro, com a realização do Encontro Regional de Bandas Marciais. A iniciativa, promovida pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, reunirá grupos de diferentes municípios para uma noite de apresentações musicais e integração regional.
A programação começa às 19h e contará com sete bandas marciais. Além da Banda Marcial Municipal de Vista Gaúcha, estão confirmadas as participações de grupos de Tenente Portela, Derrubadas, Cristal do Sul e Jaboticaba, além das bandas Roncali e Afonso Pena, de Frederico Westphalen.
A expectativa da organização é reunir aproximadamente 250 músicos. As apresentações permitirão ao público acompanhar o trabalho desenvolvido pelos grupos, que envolvem ensaios, dedicação e preparação artística. O encontro também busca valorizar a música como expressão cultural e incentivar a participação da comunidade nas atividades culturais.
Conforme o secretário municipal de Educação e Cultura, Celso José Dal Cero, o evento representa uma oportunidade de integração entre as bandas e de valorização do trabalho realizado nos municípios. A Administração Municipal convida moradores de Vista Gaúcha e de toda a região para acompanhar a programação.
A orientação é que o público leve cadeiras e chimarrão para aproveitar a noite na Praça Municipal. Para facilitar o deslocamento dos moradores do interior, haverá transporte de ônibus, com saída da cidade às 17h e passagem pelas comunidades conforme o itinerário do transporte escolar. Após o encerramento das apresentações, será realizado o retorno dos passageiros.
Em caso de chuva, o encontro será transferido para a quadra de grama sintética da Escola Municipal Professor Nelso Piccinini.
Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha.
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