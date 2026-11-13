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5ª Feira Negócios Daqui movimenta cerca de R$ 5 milhões e reúne 16 mil pessoas

Pesquisa de avaliação aponta alto índice de satisfação dos expositores, 83% com vendas realizadas e 97% com intenção de participar novamente. Evento ocorreu de 6 a 8 de novembro, em Tenente Portela.

13/11/2026 14h49
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

A 5ª Feira Negócios Daqui – Edição Multissetorial, realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro, em Tenente Portela, reuniu aproximadamente 16 mil pessoas e movimentou cerca de R$ 5 milhões. Os resultados foram apresentados com base em uma pesquisa de avaliação que ouviu 117 participantes e apontou índices positivos de comercialização, organização e satisfação dos expositores.

O público superou a expectativa inicial de 15 mil visitantes. Na sexta-feira (6), foram estimadas 5 mil pessoas. O sábado (7) concentrou a maior movimentação, com cerca de 7 mil visitantes, enquanto o domingo (8) registrou aproximadamente 4 mil. O maior fluxo simultâneo ocorreu na noite de sábado, quando cerca de 4 mil pessoas estiveram na área de shows.

A movimentação financeira estimada em R$ 5 milhões considera negócios fechados e prospectados pelos expositores, investimentos na estrutura do evento, atividades da praça de alimentação e outras movimentações econômicas relacionadas à feira.

Vendas e satisfação dos expositores

A pesquisa apontou que 83% dos expositores realizaram vendas durante o evento. Entre aqueles que comercializaram produtos ou serviços, 59% registraram valores de até R$ 10 mil, 34% entre R$ 10 mil e R$ 100 mil e 7% acima de R$ 100 mil. Os outros 17% não registraram vendas, percentual que também inclui participantes que não levaram produtos para comercialização.

Quanto à experiência na feira, 51% dos entrevistados avaliaram a participação como excelente, 33% como muito boa e 15% como boa. Apenas 1% classificou como regular. Em relação às expectativas, 34% afirmaram que foram superadas, enquanto 50% disseram que foram totalmente atendidas. Outros 15% apontaram atendimento parcial e 1% declarou que o evento não correspondeu ao esperado.

Na avaliação da organização, com notas de zero a dez, a feira recebeu média 9,25. Divulgação, limpeza e segurança alcançaram nota 9,20 cada, enquanto estrutura e atendimento aos expositores receberam 9,10. A programação cultural e artística obteve 8,50, e a praça de alimentação, 8,40.

Outro indicador foi a intenção de retorno: 76% dos expositores afirmaram que certamente participarão de uma próxima edição e 21% disseram que provavelmente voltarão. Apenas 3% demonstraram indecisão.

Valorização local e compromisso social

Promovida pela Administração Municipal de Tenente Portela, com apoio da ACISA e da Emater/RS-Ascar, a 5ª Negócios Daqui reuniu mais de 130 expositores locais, além de atrações culturais, shows gratuitos e atividades de integração com a comunidade.

Um dos diferenciais do evento é a gratuidade dos espaços disponibilizados aos expositores, financiados com recursos públicos. O modelo busca incentivar os empreendedores locais, oferecendo oportunidades de divulgação e comercialização sem cobrança pela ocupação dos estandes.

Na praça de alimentação, os valores arrecadados pelos prestadores de serviços são destinados integralmente à Associação de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e ao GABM – Grupo de Apoio da Brigada Militar. Nesta edição, o repasse chegou a aproximadamente R$ 40 mil, dividido entre as duas entidades.

Os resultados da pesquisa reforçam a importância da feira para a economia local, a valorização dos empreendedores e a integração da comunidade. Os indicadores também servem de referência para o planejamento e o aprimoramento das próximas edições.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

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