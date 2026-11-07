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Governador Eduardo Leite reúne prefeitos da Região Celeiro durante agenda em Tenente Portela

Encontro promovido durante a 5ª Feira Negócios Daqui abordou investimentos estaduais, demandas dos municípios e parcerias com o Governo do Estado.

07/11/2026 21h07Atualizado há 3 minutos
Por: Júlio Santos
Fotos: Júlio Santos
Fotos: Júlio Santos

A agenda do governador Eduardo Leite em Tenente Portela, nesta sexta-feira, 6 de novembro, incluiu uma reunião com prefeitos da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), durante um almoço realizado antes da abertura oficial da 5ª Feira Negócios Daqui. O encontro reuniu lideranças municipais para tratar de investimentos e demandas regionais, além de destacar a parceria entre o Estado e as prefeituras.

A visita do governador começou pelo Hospital Santo Antônio (HSA), onde acompanhou os investimentos realizados com recursos estaduais. A instituição recebeu aproximadamente R$ 28 milhões por meio de diferentes convênios, incluindo recursos do programa Avançar, destinados a obras e à aquisição de equipamentos, e do programa Assistir, voltado ao custeio de atendimentos ambulatoriais e especialidades médicas.

Entre as melhorias acompanhadas estão a instalação da ressonância magnética, a implantação de uma nova UTI adulto, prevista para o início de 2027, a ampliação do bloco cirúrgico, com novas salas de cirurgia, e a aquisição de equipamentos para a unidade pediátrica.

Durante o almoço com os prefeitos, o presidente da Amuceleiro, Norimar Leopoldo Schoesler, agradeceu ao prefeito Rosemar Antônio Sala pelo convite e destacou a presença dos representantes dos municípios. Ele também reconheceu os investimentos estaduais na Região Celeiro e afirmou que, nos últimos quatro anos, os recursos destinados à região ultrapassaram R$ 500 milhões, contemplando rodovias, hospitais e outras áreas.

O prefeito Rosemar Sala, por sua vez, ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado para viabilizar obras e projetos nos municípios. Segundo ele, o modelo de gestão que permite às prefeituras apresentar projetos e executar investimentos conforme as necessidades locais contribuiu para ampliar as entregas à população.

Governador destaca diálogo com os municípios

Ao falar aos prefeitos, Eduardo Leite afirmou que os encontros com as administrações municipais são oportunidades para identificar demandas e avaliar projetos que podem ser desenvolvidos em parceria com o Estado. Segundo ele, a proposta é permitir que os municípios apresentem suas prioridades, respeitando as necessidades específicas de cada localidade.

“Estamos sempre conversando com os prefeitos para identificar projetos e demandas que tenham da região individualmente, dos seus municípios”, afirmou o governador.

Leite citou como exemplos de parcerias em Tenente Portela a revitalização da ERS-330, obras de pavimentação em vias municipais e a construção do Centro Dia do Idoso, que estava em fase de conclusão. Também mencionou o programa Ser Mulher, serviço especializado na área da saúde que, conforme informou, havia atendido 1,7 mil mulheres desde o início de 2026.

O governador ainda destacou a situação financeira do Estado no início de sua gestão, em 2019, quando havia dificuldades para quitar compromissos básicos e salários em atraso. Segundo ele, a reorganização das contas permitiu regularizar pagamentos e ampliar a capacidade de investimento, tanto diretamente quanto em parceria com os municípios.

Após o almoço, a comitiva seguiu para o espaço da feira, onde ocorreu a abertura oficial da 5ª Feira Negócios Daqui. O evento reúne mais de 130 expositores e segue até domingo, 8 de novembro, com participação de empresas, produtores, agroindústrias, agricultura familiar e artesãos.

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