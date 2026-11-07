5ª Feira Negócios Daqui é aberta oficialmente com presença de autoridades

A 5ª Feira Negócios Daqui foi aberta oficialmente na tarde desta sexta-feira, 6 de novembro, em Tenente Portela. A solenidade reuniu autoridades estaduais e municipais, lideranças regionais, representantes de entidades, expositores e comunidade.

A feira chega à quinta edição com mais de 130 expositores e uma programação que reúne empresas, produtores, agroindústrias, agricultura familiar e artesãos. O evento segue até domingo, 8 de novembro, com atividades voltadas aos negócios, à integração regional e à valorização da produção local.

A edição anterior envolveu aproximadamente 500 pessoas e registrou mais de R$ 6 milhões em comercializações e negociações encaminhadas, conforme os dados apresentados durante a solenidade.

Organização destaca superação de dificuldades

A coordenadora-geral da feira, Jaqueline Balestrin, destacou o trabalho realizado para viabilizar o evento, especialmente diante dos problemas provocados pelo temporal que atingiu a região nos dias anteriores. A falta de energia elétrica e os imprevistos exigiram reorganização das equipes e mobilização de servidores, expositores e parceiros.

Jaqueline ressaltou que a feira representa a força das empresas, dos produtores e dos empreendedores locais. Também afirmou que o compromisso com o desenvolvimento do município continua após o encerramento do evento, por meio da busca por investimentos, melhorias na infraestrutura e criação de oportunidades.

Agricultura familiar em destaque

Representando a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Clemir Rigo ressaltou a importância da agricultura familiar e das agroindústrias presentes na feira. Ele destacou o trabalho dos produtores e a qualidade dos produtos oferecidos ao público.

Rigo também citou os resultados do setor na Expointer, que contou com 509 agroindústrias familiares e registrou mais de R$ 14 milhões em vendas. O representante parabenizou a organização e incentivou os visitantes a prestigiarem os espaços da agricultura familiar.

Acisa destaca crescimento da feira

O presidente da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócio (Acisa), Antônio Ganassini, destacou o crescimento da feira a cada edição e a parceria entre a entidade e a administração municipal.

Segundo Ganassi, o evento se consolidou como referência para outros municípios e representa a força do comércio, da indústria, do agronegócio e da agricultura familiar. Ele também ressaltou a importância da união entre o poder público e as entidades para fortalecer o desenvolvimento local.

Prefeito apresenta indicadores de crescimento

O prefeito Rosemar Antônio Sala destacou a importância da feira e agradeceu aos servidores, entidades e parceiros envolvidos na organização. Durante o pronunciamento, afirmou que a arrecadação municipal cresceu 70% nos últimos seis anos, resultado que atribuiu ao fortalecimento do comércio, da indústria, dos serviços e da agroindústria familiar.

Sala também mencionou a ampliação do número de agroindústrias no município. Segundo ele, Tenente Portela contava com três unidades em 2021 e atualmente possui dez, além de uma décima primeira em processo de legalização.

O prefeito ainda agradeceu ao Governo do Estado pela parceria em projetos e investimentos realizados no município, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, pavimentação e melhorias nas estradas.

Governador destaca R$ 28 milhões em investimentos no Hospital Santo Antônio

Em seu pronunciamento, o governador Eduardo Leite agradeceu o convite e destacou a parceria entre o Governo do Estado e a administração municipal. Leite mencionou os investimentos realizados em Tenente Portela, especialmente na área da saúde, e citou os recursos destinados ao Hospital Santo Antônio.

Segundo o governador, os investimentos estaduais na instituição somam R$ 28 milhões. Entre as melhorias mencionadas estão a implantação de uma nova UTI adulto, prevista para ser entregue no próximo ano, equipamentos para a unidade pediátrica, ampliação do bloco cirúrgico, que passou de três para oito salas, e a instalação de um equipamento de ressonância magnética.

Leite também destacou a regularização dos repasses estaduais para a área da saúde e afirmou que o Estado passou a manter os pagamentos em dia, além de ampliar os recursos destinados a obras e equipamentos em hospitais gaúchos. Conforme o governador, os investimentos estaduais em hospitais já ultrapassaram R$ 1,2 bilhão.

O governador ressaltou ainda a importância da feira para movimentar a economia, gerar emprego e renda e aproximar a comunidade dos empreendedores. Ele afirmou que, mesmo com a proximidade do fim de seu mandato, pretende continuar trabalhando até o último dia de governo.

Ao encerrar, Leite destacou o potencial de Tenente Portela e a importância de espaços de encontro e celebração como a Feira Negócios Daqui, desejando sucesso aos expositores e à programação do evento.

A 5ª Feira Negócios Daqui é promovida pela Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Administração Municipal e da Comissão Organizadora, com apoio de entidades e instituições parceiras.