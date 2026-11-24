Famílias indígenas do Rio Grande do Sul atingidas por eventos climáticos associados ao El Niño estão recebendo materiais para auxiliar na recuperação de moradias danificadas. A iniciativa é realizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), em conjunto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A ação prevê a distribuição de conjuntos de materiais, incluindo telhas, lonas e madeira, destinados a atender famílias que tiveram suas casas destelhadas ou destruídas. Conforme informado pelo secretário-executivo do MPI, Marcos Kaingang, a aquisição foi realizada de forma imediata para garantir assistência às comunidades afetadas.

Durante o acompanhamento das entregas, na Terra Indígena Guarita, no Rio Grande do Sul, Marcos esteve acompanhado da coordenadora regional da Funai de Passo Fundo, Maria Inês de Freitas, de lideranças indígenas e do cacique Valdones Joaquim, que também acompanhou a entrega dos materiais.

Em seu pronunciamento, o secretário-executivo destacou que a medida busca oferecer apoio emergencial às famílias que enfrentaram prejuízos em suas moradias. Ele também afirmou que o Governo Federal pretende ampliar a assistência a outras regiões que necessitem de apoio.

A iniciativa reúne o MPI e a Funai no atendimento às comunidades indígenas atingidas pelos fenômenos climáticos, com o fornecimento de materiais para auxiliar na recuperação das habitações e reduzir os impactos sobre as famílias.

Folha Popular: Com informações do Ministério dos Povos Indígenas.