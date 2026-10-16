Vista Gaúcha conquista Selo Prata em gestão previdenciária

Vista Gaúcha conquistou o Selo Prata de Reconhecimento à Gestão Previdenciária Municipal, referente ao exercício de 2025, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). O reconhecimento avalia critérios técnicos relacionados à governança, à regularidade e ao equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Na avaliação estadual, o município alcançou o segundo lugar, ao lado de Porto Alegre. O resultado destaca o trabalho desenvolvido na administração dos recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais.

O certificado foi recebido pelo prefeito Claudemir José Locatelli, acompanhado da presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensão (FAP), Elenir Fátima Queiroz Capelari, e da contadora da Prefeitura, Camila Santana. A entrega foi realizada pelo presidente do TCE-RS, Iradir Pietroski, acompanhado dos vice-presidentes Edson Brum e Cezar Miola.

O prefeito destacou a satisfação com o reconhecimento e afirmou que a certificação demonstra o planejamento e a responsabilidade da administração municipal. Segundo ele, a conquista reforça a segurança dos servidores em relação às aposentadorias, tanto no presente quanto no futuro.

A certificação reconhece o trabalho desenvolvido na gestão previdenciária e reforça a importância da transparência e da sustentabilidade na aplicação dos recursos públicos destinados à proteção dos direitos dos servidores municipais.

Folha Popular: Com informações da divulgação da Prefeitura de Vista Gaúcha.