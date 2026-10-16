WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Niederle
Portela FM
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
APPATA
Saúde

Governo monitora saúde de amazonenses em locais afetados por queimadas

Segundo o ministério, 12 municípios precisam de suporte no SUS

16/10/2026 14h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde vem monitorando os impactos das queimadas na saúde dos amazonenses e sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

A medida ocorre depois que o governo do Amazonas decretou situação de emergência em 36 municípios, no último dia 10, em razão dos incêndios florestais .

A pasta atua em conjunto com o governo estadual e dos municípios afetados pela estiagem severa, fogo e fumaça, com a realização de visitas técnicas e apoio à gestão.

O objetivo é articular medidas preventivas para manter o abastecimento de insumos essenciais para assistência à saúde da população local.

Até o momento, foram identificados 12 municípios que necessitam de algum tipo de suporte nos serviços de saúde.

Público alvo

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças preexistentes estão entre os grupos que demandam atenção especial.

A atuação também considera os cuidados necessários diante da exposição à fumaça, que pode agravar doenças respiratórias e cardiovasculares.

Abastecimento de oxigênio

O Ministério da Saúde avalia o consumo de oxigênio nos territórios, incluindo os distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

Pela lógica de descentralização do SUS, compete ao gestor local administrar a rede de saúde de seu território, o que inclui a compra, o controle de estoques e a logística de insumos e medicamentos.

No entanto, para garantir a assistência respiratória à população, em eventuais em situações de calamidade que coloquem vidas em risco, o Ministério da Saúde pode apoiar o abastecimento de insumos, como cilindros de oxigênio, por meio de seu poder de compra emergencial ou apoio logístico das Forças Armadas para garantir o reabastecimento.

Apoio federal

Paralelamente ao monitoramento dos impactos das queimadas sobre o SUS na região, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) segue atuando com operações de prevenção e combate aos incêndios florestais.

O órgão enviou o reforço de 290 brigadistas federais ao estado e conta com aeronaves do governo para ampliar as operações no estado.

Neste enfrentamento aos incêndios florestais, o governo federal levou ao Amazonas dois aviões KC-390 da Força Aérea Brasileira, que estão operação desde segunda-feira (13) e outras seis aeronaves foram mobilizadas— quatro aviões air tractor e dois helicópteros.

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente na última quarta-feira (14), o Ibama extinguiu 303 focos no Amazonas.

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o Projeto de Combate a Incêndios e Desmatamento no Amazonas (ProAmazon) recebeu do governo federal, desde 2024, R$ 45 milhões para o estado do Amazonas equipar o Corpo de Bombeiros Militar especificamente para combater incêndios. A verba serve para aquisição de viaturas, compra de equipamentos de segurança e estruturação de bases de operação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Congresso aprova exame obrigatório para exercício da medicina
Médica Miréia Simões Pires Wayhs foi uma das fundadoras da Unimed Noroeste/RS (Foto: Arquivo da família) Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro vendidas na internet
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h17
21°
Chuvas esparsas Máxima: 19° - Mínima: 12°
21°

Sensação

12.31 km/h

Vento

67%

Umidade

Portela FM
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Meganet
Mercado do povo
Folha Popular
Vento Sul
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
Sala
APPATA
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem com celulares e acessórios próximos ao presídio de Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Portela FM
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Vento Sul
Sala
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 8 minutos TSE nega pedido da campanha de Flávio para barrar posts de sindicatos
Há 2 horas Governo monitora saúde de amazonenses em locais afetados por queimadas
Há 2 horas Congresso promulga emenda de aposentadoria especial de agente de saúde
Há 2 horas Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil
Há 2 horas Brigada Militar prende homem com celulares e acessórios próximos ao presídio de Três Passos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Sicredi
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Fitness
Mercado do povo
Portela FM
Lazzaretti
Vento Sul
Mais lidas
1
Há 6 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 5 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
3
Há 7 dias Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira
4
Há 6 dias José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
5
Há 6 dias Juiz eleitoral avalia primeiro turno e orienta eleitores para votação de 25 de outubro
F&J Santos
Sala
Portela FM
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Portela FM
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Meganet
Vento Sul
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados