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Brigada Militar prende homem com celulares e acessórios próximos ao presídio de Três Passos

Policiais do 7º BPM apreenderam sete aparelhos celulares, 34 chips telefônicos e oito carregadores que seriam arremessados para o interior do estabelecimento prisional.

16/10/2026 14h19
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.

A Brigada Militar prendeu um homem na manhã desta sexta-feira (16), nas proximidades do Presídio Estadual de Três Passos. A abordagem foi realizada por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante patrulhamento ostensivo.

Com o indivíduo, os policiais encontraram sete aparelhos celulares, 34 chips telefônicos e oito carregadores. Conforme as informações divulgadas pela corporação, os materiais seriam arremessados para o interior do estabelecimento prisional.

A apreensão de telefones e acessórios nas imediações de unidades prisionais é uma medida importante para coibir a entrada irregular desses equipamentos, que podem permitir a comunicação de pessoas privadas de liberdade com o ambiente externo sem autorização.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais apreendidos, para o registro da ocorrência e as providências legais. A Brigada Militar não divulgou outras informações sobre a identidade do suspeito ou eventuais desdobramentos do caso.

A ação integra o trabalho de policiamento ostensivo realizado pela Brigada Militar na Região Celeiro, que busca prevenir ocorrências e reforçar a segurança nos municípios atendidos pelo 7º BPM.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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