Brigada Militar prende homem com celulares e acessórios próximos ao presídio de Três Passos

A Brigada Militar prendeu um homem na manhã desta sexta-feira (16), nas proximidades do Presídio Estadual de Três Passos. A abordagem foi realizada por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante patrulhamento ostensivo.

Com o indivíduo, os policiais encontraram sete aparelhos celulares, 34 chips telefônicos e oito carregadores. Conforme as informações divulgadas pela corporação, os materiais seriam arremessados para o interior do estabelecimento prisional.

A apreensão de telefones e acessórios nas imediações de unidades prisionais é uma medida importante para coibir a entrada irregular desses equipamentos, que podem permitir a comunicação de pessoas privadas de liberdade com o ambiente externo sem autorização.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais apreendidos, para o registro da ocorrência e as providências legais. A Brigada Militar não divulgou outras informações sobre a identidade do suspeito ou eventuais desdobramentos do caso.

A ação integra o trabalho de policiamento ostensivo realizado pela Brigada Militar na Região Celeiro, que busca prevenir ocorrências e reforçar a segurança nos municípios atendidos pelo 7º BPM.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.