Sicredi é reconhecido como melhor empresa para trabalhar no Brasil pelo terceiro ano consecutivo

O Sicredi foi reconhecido pelo terceiro ano consecutivo como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW) Brasil 2026, na categoria Gigantes. A instituição financeira cooperativa alcançou novamente o primeiro lugar, após também liderar a classificação em 2024 e 2025.

A cerimônia de premiação ocorreu na noite de terça-feira, 6 de outubro, em São Paulo, reunindo organizações reconhecidas por suas práticas de gestão de pessoas e pela experiência proporcionada aos colaboradores.

De acordo com as informações divulgadas pela instituição, o reconhecimento está relacionado a uma estratégia que reúne desenvolvimento profissional, inovação, bem-estar, escuta ativa e oportunidades de crescimento. Atualmente, o Sicredi possui mais de 50 mil colaboradores, mais de 10,5 milhões de associados e presença em mais de 2 mil municípios brasileiros, por meio de mais de 90 cooperativas de crédito.

Para Daniele Schmidt, diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, o resultado está relacionado à conexão entre o relacionamento com associados e colaboradores. “Existe uma coerência entre o que fazemos externamente e o que praticamos dentro da organização. Nosso propósito é levar a prosperidade para as pessoas”, afirma.

Investimento em desenvolvimento

A instituição informa que, em 2025, destinou mais de R$ 68 milhões para iniciativas de educação corporativa, abrangendo formação técnica, comportamental, liderança e governança. A plataforma Sicredi Aprende disponibilizou, somente no primeiro semestre de 2026, 33 cursos regulatórios, 264 cursos e 124 trilhas de aprendizagem.

No período, os colaboradores concluíram mais de 800 mil horas de aprendizagem. Entre setembro de 2025 e agosto de 2026, também foram destinados mais de R$ 12 milhões a reconhecimentos salariais.

A pesquisa de clima realizada em 2026 contou com a participação de 93% dos colaboradores, o equivalente a mais de 45 mil respondentes. Conforme a instituição, os resultados são utilizados para orientar decisões relacionadas à experiência dos profissionais, desenvolvimento das lideranças e fortalecimento da cultura organizacional.

Tecnologia e bem-estar

A tecnologia também integra as estratégias de gestão de pessoas. O Sicredi informa possuir mais de 300 modelos de Inteligência Artificial em produção, enquanto cerca de 26 mil colaboradores utilizam diariamente ferramentas de IA para apoiar suas atividades.

As soluções são aplicadas em áreas como análise de clima organizacional, gestão de talentos, aprendizagem, automação de processos e apoio à tomada de decisões.

Na área de saúde e bem-estar, a instituição mantém iniciativas relacionadas à saúde física, emocional, social e financeira, incluindo telemedicina, apoio psicológico, terapia continuada e programas de suporte aos colaboradores.

As mulheres representam 60% do quadro funcional do Sicredi e ocupam 47% das posições de liderança. Entre as ações voltadas à inclusão está o Comitê Mulher, que em 2025 reuniu 5,3 mil participantes e contribuiu para a eleição de 85 integrantes de conselhos de administração e fiscais das cooperativas.

Atuação nas comunidades

Além das ações voltadas aos colaboradores, o Sicredi destaca sua atuação nas comunidades onde está presente. Em 2025, a instituição informa ter investido R$ 409 milhões em projetos sociais e distribuído R$ 3,4 bilhões em resultados aos associados.

Segundo pesquisa FIPE/OCB de 2024 citada pelo Sicredi, a presença da instituição pode contribuir para um incremento de até 10% no Produto Interno Bruto (PIB) e de 15% na geração de empregos nos municípios onde atua.

Folha Popular: Com informações da Ascom do Sicredi Raízes RS/SC/MG - Três Passos.