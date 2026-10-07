Miraguaí amplia área do cemitério municipal

A Prefeitura de Miraguaí adquiriu uma área de 2.050 metros quadrados destinada à ampliação do cemitério municipal. A medida permitirá aumentar o espaço disponível e criar novas vagas para sepultamentos.

Nesta quarta-feira (7), o prefeito Leonir Hartk, o Neco, acompanhou o início dos serviços de terraplanagem no local. Também estiveram presentes o secretário de Obras, Ademar, e o secretário de Administração, Flávio.

Segundo o prefeito, a área existente no cemitério havia chegado ao limite de sua capacidade. Diante da necessidade de ampliar o espaço físico, a Administração Municipal realizou a aquisição do novo terreno.

A ampliação deverá possibilitar a continuidade dos sepultamentos no município, atendendo à demanda por novos espaços.

Folha Popular: Com informações da Rádio Planeta FM.