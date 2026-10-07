Obras avançam para pavimentação asfáltica no Bairro Braga, em Miraguaí

As obras de preparação para a pavimentação asfáltica das ruas do Bairro Braga, em Miraguaí, avançam nesta semana. Os trabalhos começaram pela implantação da estrutura de drenagem, etapa necessária antes da execução do pavimento.

Nas ruas Tenente Portela e Guarita, já foram concluídas a instalação dos tubos para o sistema de drenagem e a construção das respectivas bocas de lobo. As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Habitação seguem trabalhando nas demais vias do bairro.

Ao todo, está prevista a instalação de aproximadamente 320 tubos, cada um com diâmetro interno de 60 centímetros.

De acordo com o prefeito Leonir Hartk, o Neco, após a conclusão da instalação da tubulação, a próxima etapa será a colocação do meio-fio.

Na sequência, será realizada a pavimentação asfáltica pela empresa vencedora do processo de licitação.

A obra faz parte das ações de infraestrutura previstas para o Bairro Braga e deverá avançar conforme a conclusão das etapas preparatórias.

Folha Popular: Com informações da Rádio Planeta FM.