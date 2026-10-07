Miraguaí inicia construção da futura Rua Coberta na Praça Germano Eisi Pit

As obras para implantação da futura Rua Coberta na Praça Germano Eisi Pit, no centro de Miraguaí, começaram nesta quarta-feira (7). O projeto prevê a construção de uma estrutura destinada ao uso da comunidade e à realização de diferentes atividades ao longo do ano.

Nesta semana, o prefeito Leonir Hartk, o Neco, e o vice-prefeito Ricardo Fink visitaram a empresa responsável pela execução do projeto, em Guarani das Missões. Durante a visita, eles acompanharam o andamento da fabricação de pilares e vigas que formarão a estrutura principal da obra.

Segundo o vice-prefeito Ricardo Fink, a execução do projeto será viabilizada com recursos de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Carlos Gomes. Conforme a Administração Municipal, o investimento é resultado da articulação para buscar recursos destinados a obras no município.

A proposta é que a Rua Coberta ofereça um espaço protegido das condições climáticas, permitindo que a população utilize a área para momentos de convivência, rodas de chimarrão, encontros entre amigos e atividades familiares. O local também deverá proporcionar uma área coberta para as crianças durante a utilização da praça.

Além do uso cotidiano, a estrutura deverá ampliar as condições para realização de eventos que já fazem parte do calendário do município. Entre as atividades previstas estão programações de Natal, encontros culturais, feiras, comemorações e outras ações promovidas pela Administração Municipal e pela comunidade.

A Administração Municipal informa que a utilização do espaço será organizada considerando as empresas instaladas no entorno, a comunidade escolar e as atividades religiosas realizadas pela igreja. A intenção é estabelecer horários e formas de utilização por meio de planejamento e diálogo entre os diferentes setores que utilizam a região central.

Para a Administração Municipal, a nova estrutura também poderá contribuir para fortalecer a convivência comunitária, apoiar os feirantes e movimentar o comércio local, além de ampliar as possibilidades de utilização da praça pelas famílias de Miraguaí.

Folha Popular: Com informações da Rádio Planeta FM.