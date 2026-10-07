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Miraguaí inicia construção da futura Rua Coberta na Praça Germano Eisi Pit

Estrutura será implantada na praça central e deverá ampliar o espaço para convivência, eventos e atividades da comunidade

07/10/2026 18h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Rádio Planeta FM 102.7
Fotos: Divulgação
Fotos: Divulgação

As obras para implantação da futura Rua Coberta na Praça Germano Eisi Pit, no centro de Miraguaí, começaram nesta quarta-feira (7). O projeto prevê a construção de uma estrutura destinada ao uso da comunidade e à realização de diferentes atividades ao longo do ano.

Nesta semana, o prefeito Leonir Hartk, o Neco, e o vice-prefeito Ricardo Fink visitaram a empresa responsável pela execução do projeto, em Guarani das Missões. Durante a visita, eles acompanharam o andamento da fabricação de pilares e vigas que formarão a estrutura principal da obra.

Segundo o vice-prefeito Ricardo Fink, a execução do projeto será viabilizada com recursos de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Carlos Gomes. Conforme a Administração Municipal, o investimento é resultado da articulação para buscar recursos destinados a obras no município.

A proposta é que a Rua Coberta ofereça um espaço protegido das condições climáticas, permitindo que a população utilize a área para momentos de convivência, rodas de chimarrão, encontros entre amigos e atividades familiares. O local também deverá proporcionar uma área coberta para as crianças durante a utilização da praça.

Além do uso cotidiano, a estrutura deverá ampliar as condições para realização de eventos que já fazem parte do calendário do município. Entre as atividades previstas estão programações de Natal, encontros culturais, feiras, comemorações e outras ações promovidas pela Administração Municipal e pela comunidade.

A Administração Municipal informa que a utilização do espaço será organizada considerando as empresas instaladas no entorno, a comunidade escolar e as atividades religiosas realizadas pela igreja. A intenção é estabelecer horários e formas de utilização por meio de planejamento e diálogo entre os diferentes setores que utilizam a região central.

Para a Administração Municipal, a nova estrutura também poderá contribuir para fortalecer a convivência comunitária, apoiar os feirantes e movimentar o comércio local, além de ampliar as possibilidades de utilização da praça pelas famílias de Miraguaí.

Folha Popular: Com informações da Rádio Planeta FM.

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