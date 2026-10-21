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Política

Agência Brasil traz resultado da apuração do 2° turno em tempo real

Votos começam a ser contabilizados a aprtir das 17h

21/10/2026 07h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/ Agência Brasil
© Valter Campanato/ Agência Brasil

A apuração do Segundo Turno das Eleições 2026 promete uma disputa acirrada, voto a voto, na escolha para o cargo de presidente da República. Mais cinco estados, além do Distrito Federal, também vão eleger novo governador para o comando local. Neste domingo (25), a partir das 17h, os eleitores poderão acompanhar a apuração das urnas em tempo real na página especial da Agência Brasil, que trará os principais destaques do pleito.

Além do resultado das urnas, a Agência Brasil estará em constante atualização para trazer um noticiário completo com matérias de serviço aos eleitores e acompanhamento dos principais fatos da votação em todo país. As equipes de reportagem estarão nas ruas para trazer informações e reportagens que podem ser distribuídas gratuitamente para centenas de jornais, sites de notícias e publicações do exterior.

O noticiário online publicará matérias com resultados e análises do Brasil que sai das urnas, com pautas sobre candidatos mais votados aos governos, recortes de gênero e raça, entre outros temas. Repórteres da Agência Brasil também participam dos programas especiais da TV Brasil e da Rádio Nacional , noticiando destaques e balanços do pleito eleitoral. Dois jornalistas estarão no estúdio da TV, e outros farão entradas ao vivo por telefone na programação da Rádio Nacional .

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