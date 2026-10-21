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Política

Eleitores do Acre escolhem entre Mailza Assis e Alan Rick para governo

No estado, 614.375 eleitores estão aptos a votar

21/10/2026 08h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Os candidatos Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) vão disputar o segundo turno no Acre no próximo domingo (25).

Mailza terminou o primeiro turno na frente, com 49,76% dos votos válidos (218.760 votos) e Rick ficou em segundo, com 32,27% (141.859 votos).

No estado, 614.375 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 52% são mulheres e 48%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 72,28% são pessoas pardas; 14,53%, brancas; 8,29%, pretas; 4,34%, indígenas; e 0,89%, amarelas.

Atual governadora do Acre, Mailza Assis é natural de Mundo Novo (MS) e tem 49 anos. Chegou ao cargo após a renúncia de Gladson Cameli, de quem era vice. Foi eleita em 2014 para o Senado como primeira suplente na chapa de Cameli e assumiu como titular do mandato em 2018. Em 2022, foi eleita vice-governadora na chapa de Cameli e assumiu o governo em abril, com a renúncia do governador para concorrer ao Senado.

Natural de Rio Branco (AC), Alan Rick tem 49 anos e é formado em Gestão Pública com pós-graduação em Jornalismo Político. Foi jornalista e apresentador de rádio e televisão antes de entrar para a política. Foi deputado federal por dois mandatos e é senador pelo Acre desde 2023.

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