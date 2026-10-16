Brigada Militar apreende três armas com numeração suprimida em Esperança do Sul

A Brigada Militar (BM) prestou apoio à Polícia Civil (PC) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na tarde desta sexta-feira, 16 de outubro, em Esperança do Sul. A ação ocorreu no âmbito da Operação Cerco Fechado.

Durante as buscas, foram apreendidas três armas de fogo com numeração suprimida: um revólver calibre .38 e duas espingardas, calibres .28 e .22. Também foram recolhidas 14 munições.

Ninguém foi preso durante a ação. A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.