Vista Gaúcha lidera ranking do Idese na Região Celeiro

Vista Gaúcha conquistou o primeiro lugar entre os 21 municípios da Região Celeiro no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) de 2024, com pontuação de 0,694. No ranking estadual, o município ocupa a 62ª posição entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Os dados foram divulgados pelo Governo do Estado na segunda-feira (19).

O Idese avalia o desenvolvimento socioeconômico dos municípios gaúchos a partir de três dimensões: Educação, Renda e Saúde. O levantamento é elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com base em dados do período de 2022 a 2024.

Para o prefeito Claudemir José Locatelli, o resultado reconhece o trabalho desenvolvido no município e reforça o compromisso da administração com o desenvolvimento local.

“Recebemos esse resultado com grande satisfação, pois ele coloca Vista Gaúcha em posição de destaque na Região Celeiro e no Estado. Mais do que uma conquista, esse índice reflete os avanços conquistados pelo município ao longo dos últimos anos, especialmente nas áreas de educação, saúde, geração de renda e qualidade de vida da população”, destacou.

O prefeito também ressaltou que, apesar dos resultados positivos, ainda existem desafios a serem enfrentados. Segundo ele, a administração pretende seguir trabalhando com responsabilidade, dedicação e transparência para promover o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade.

Os dados completos do Idese estão disponíveis no portal oficial do indicador, que reúne as informações e classificações dos municípios gaúchos.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha