WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Vento Sul
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Portela FM
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Direitos Humanos

BPC evitou 571 mil mortes e 13 milhões de internações em 30 anos

Auxílio é pago a idosos e PCD de baixa renda desde 1996

22/10/2026 15h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio pago pelo governo federal a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de pobreza, evitou, em 30 anos, 571 mil mortes e 13 milhões de internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A conclusão é de um estudo do Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal) publicado em versão preliminar , ou seja, sem revisão de pares. A pesquisa é assinada por 13 cientistas, e a primeira autoria é de Daniella Medeiros Cavalcanti, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Segundo a pesquisa, cada ponto percentual de aumento na cobertura do BPC reduziu em 2,9% as internações hospitalares, em 0,6% as mortes e em 3,9% os anos de vida saudável perdidos , indicador conhecido em inglês como DALY [ Disability-Adjusted Life Years] .

Esse índice mede a diferença entre a saúde atual da população e a situação ideal em que todos viveriam até a velhice sem doenças ou incapacidade. Na prática, significa que os beneficiários do BPC viveram a velhice com menos doenças.

O programa também gerou economia ao Estado. Segundo o estudo, cada R$ 1 investido no BPC fez o governo deixar de gastar R$ 3,81 .

Proteção à Infância

A pesquisa mostra ainda uma redução de 5% na mortalidade de crianças de 0 a 4 anos a cada ponto percentual de aumento em beneficiários do BPC . Isso acontece porque os avós são, muitas vezes, os cuidadores principais de crianças na primeira infância, especialmente entre as faixas mais pobres da população.

Há ainda uma melhora na saúde geral de crianças em famílias beneficiadas pelo BPC, o que mostra que o valor do benefício é distribuído em favor de todos os integrantes da casa.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) foi criado em 1996 e é um dos maiores programas de pensão social não contributiva da América Latina. Os beneficiários recebem, por mês, um salário mínimo de auxílio. Cerca de 6,6 milhões de pessoas recebem benefício atualmente no Brasil, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Para ter direito, é preciso ter mais de 65 anos ou ser pessoa com deficiência de qualquer idade e ter renda familiar por pessoa menor que um quarto de salário mínimo por mês, o que atualmente equivale a R$ 405,25.

O beneficiário não precisa ter contribuído para o INSS para ter direito ao BPC .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Agência Brasil e TV Brasil recebem Prêmio Vladimir Herzog
© Joédson Alves/Agência Brasil Direitos Humanos: planos de Lula e Flávio refletem diferença histórica
© Bruno Peres/Agência Brasil Supervisão parental nas redes deve ser reforçada, diz diretora da ANPD
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h16
19°
Chuva Máxima: 21° - Mínima: 16°
19°

Sensação

13.72 km/h

Vento

97%

Umidade

Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
F&J Santos
Folha Popular
Sicredi
Portela FM
Meganet
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Sala
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Unimed
Pizzaria Alcapone
Municípios
Região Noroeste - RS
Unimed Noroeste/RS celebra 55 anos de atuação na região
Vista Gaúcha - RS
Campeonato Municipal de Futebol Society de Vista Gaúcha tem quatro jogos na terceira rodada
Mercado do povo
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Fitness
F&J Santos
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Vento Sul
Unimed
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 29 minutos Presidente do TSE pede à Meta relatório sobre canal Exército do Lula
Há 2 horas Doença de Newcastle: protocolos sanitários são cumpridos em SC
Há 2 horas Prefeituras e estados devem garantir transporte gratuito no 2° turno
Há 2 horas BPC evitou 571 mil mortes e 13 milhões de internações em 30 anos
Há 2 horas Unimed Noroeste/RS celebra 55 anos de atuação na região
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Sala
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Portela FM
Meganet
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 6 dias Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela Apresentação será realizada no dia 19 de outubro, às 19h, no Centro Cultural, com entrada franca e apoio da Prefeitura Municipal.
2
Há 6 dias Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil
3
Há 1 dia ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados
4
Há 6 dias Priscila Fochesatto destaca o papel do Serviço Social no acolhimento aos pacientes do HSA
5
Há 6 dias Lula faz campanha em MG e celebra fim da jornada 6x1
Meganet
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Portela FM
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Lazzaretti
Portela FM
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Vento Sul
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Tarzan
Unimed
APPATA
Vento Sul
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados