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Unimed Noroeste/RS celebra 55 anos de atuação na região

Cooperativa fundada em 1971 reúne mais de 400 médicos cooperados e mantém estrutura própria de atendimento em diferentes municípios

22/10/2026 15h31
Por: Júlio Santos
Unimed Noroeste/RS celebra 55 anos de fundação e cuidado com a saúde. Foto: Unimed Noroeste/RS
Unimed Noroeste/RS celebra 55 anos de fundação e cuidado com a saúde. Foto: Unimed Noroeste/RS

A Unimed Noroeste/RS completou 55 anos de fundação na terça-feira (20 de outubro), consolidando uma trajetória ligada ao cooperativismo médico e à assistência à saúde nas regiões Noroeste, Celeiro e Médio Alto Uruguai. Com o mote “Cuidado que retrata nossa história”, a campanha comemorativa destaca a evolução da cooperativa desde sua criação, em 1971.

Inicialmente denominada Unimed Ijuí, a instituição foi a segunda cooperativa médica do Rio Grande do Sul. A iniciativa surgiu da mobilização de cerca de 30 médicos que buscavam valorizar o trabalho profissional e ampliar o acesso à assistência médica em Ijuí e municípios próximos.

Atualmente, a Unimed Noroeste/RS conta com mais de 400 médicos cooperados e uma estrutura que reúne diferentes serviços de atendimento. Para o presidente do Conselho de Administração, médico Volnei Santos Malheiros, a data representa o reconhecimento à iniciativa e à coragem dos profissionais que deram início à cooperativa.

Estrutura de atendimento abrange diferentes municípios

Ao longo de sua trajetória, a cooperativa ampliou sua atuação para além da oferta de planos de saúde. A estrutura atual inclui o Hospital Unimed Noroeste/RS, em Ijuí, laboratórios de análises clínicas em Frederico Westphalen, Ijuí e Panambi, além do Centro de Diagnóstico por Imagem, também em Ijuí.

A instituição mantém ainda o programa Viver Bem, voltado à promoção da saúde e à prevenção de doenças, e o Espaço Terapêutico, destinado ao atendimento relacionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Outros serviços incluem Medicina e Saúde Ocupacional e seis Espaços Unimed, que prestam suporte aos clientes em demandas de autorização.

A cooperativa está organizada em sete Coordenadorias Regionais: Frederico Westphalen, Ijuí, Palmeira das Missões, Panambi, Santo Augusto, Tenente Portela e Três Passos. Sua área de atuação abrange atualmente 52 municípios.

Cooperativa projeta continuidade do trabalho

O diretor-executivo da Unimed Noroeste/RS, médico Fernando Vargas Bueno, destacou o papel dos médicos cooperados, colaboradores e clientes na construção da trajetória da instituição. Segundo ele, a cooperativa busca acompanhar as transformações do setor da saúde, mantendo o compromisso com a eficiência, a sustentabilidade, a inovação e a qualidade do atendimento.

Ao longo dos 55 anos, a presidência da cooperativa foi ocupada pelos médicos Bruno Wayhs, Auro Heuser, Marco Túlio Somavilla Duarte, Nilton Freitas da Silva, Jorge Luiz Vargas Montardo, Edmar Grimm Berg, Ibrahim El Ammar, Leandro Roberto Oss Zambon e Reimar Bock.

A atual diretoria é composta por Volnei Santos Malheiros, presidente do Conselho de Administração; Fernando Vargas Bueno, diretor-executivo; Alexandre Vaz, diretor de Serviços Próprios; Renan Luís Marchant Gomes, diretor de Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade; Rodrigo Alessandro Rodrigues da Silva, diretor Técnico do Hospital Unimed Noroeste/RS; e Sidney Cesar Dambroz, diretor de Regulação e Finanças.

A cooperativa também conta com médicos que atuam nos conselhos de Administração e Fiscal e na coordenação de áreas. Ao completar mais de cinco décadas, a Unimed Noroeste/RS projeta a continuidade de sua atuação regional, com foco no cuidado, no desenvolvimento dos serviços e na valorização do trabalho médico.

Folha Popular: Com informações do Núcleo de Marketing e Comunicação da Unimed Noroeste/RS.

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