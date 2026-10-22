Campeonato Municipal de Futebol Society de Vista Gaúcha tem quatro jogos na terceira rodada

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A terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol Society 2026 de Vista Gaúcha foi disputada na terça-feira (20 de outubro), com quatro partidas realizadas na quadra de grama sintética junto à Escola Municipal Professor Nelson Piccinini. Os confrontos reuniram atletas de diferentes categorias e atraíram um grande público.
Pela categoria sub-40, o Nacional do Barreiro venceu o Kennedy por 5 a 0. Na categoria livre, chave B, o Harmonia derrotou a Metalúrgica do Claudinho por 2 a 1. Em outro confronto da mesma chave, o Juventude venceu o Três Bocas por 2 a 0.
Fechando a rodada, pela categoria livre, chave A, o Raffaelli superou o Nacional do Barreiro pelo placar de 3 a 2.
A quarta rodada está marcada para terça-feira (27 de outubro), com início às 19h15 e quatro jogos programados.
A programação começa com o confronto entre Nacional do Barreiro e Três Bocas, pela categoria sub-50. Na sequência, pela sub-40, jogam Saltinho do Guarita e Harmonia. Pela categoria livre, chave B, o União enfrenta o Harmonia. Encerrando a rodada, pela chave A, o Saltinho do Guarita encara o Gaúcho.
O campeonato segue movimentando o esporte em Vista Gaúcha, reunindo equipes, atletas e torcedores em torno do futebol society e incentivando a integração da comunidade.
Folha Popular: Com informações da organização do campeonato.
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