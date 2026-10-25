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Política

TSE diz que contagem dos votos será retomada às 19h

Totalização parou após horário de votação ter sido ampliado

25/10/2026 19h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que a totalização dos votos do segundo turno será retomada às 19h.

A contagem dos votos foi interrompida após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que estendeu o horário de votação em duas horas após o horário oficial, que terminaria às 17h em todo o país.

Segundo o tribunal, a votação segue em andamento apenas em seções que estavam abertas após a decisão.

A contagem dos votos foi suspensa às 17h06, com 1.225 das 499.248 seções apuradas.

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