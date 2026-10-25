Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal

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A Brigada Militar prendeu dois homens na madrugada deste domingo, 25 de outubro, por envolvimento em uma ocorrência de disparo de arma de fogo no município de Crissiumal.
Durante a ação, os policiais militares localizaram e apreenderam um revólver calibre .38, quatro munições intactas e uma munição deflagrada.
Após a prisão, os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).
Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.
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