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Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal

Durante a ocorrência, policiais apreenderam um revólver calibre .38 e cinco munições

25/10/2026 16h27
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação 7º BPM
Foto: Divulgação 7º BPM

A Brigada Militar prendeu dois homens na madrugada deste domingo, 25 de outubro, por envolvimento em uma ocorrência de disparo de arma de fogo no município de Crissiumal.

Durante a ação, os policiais militares localizaram e apreenderam um revólver calibre .38, quatro munições intactas e uma munição deflagrada.

Após a prisão, os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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